Hartha/Gersdorf

Eine starke Truppe ist die Jugendfeuerwehr von Gersdorf bei Hartha. Rund zwanzig Kinder und Jugendliche widmen sich dort in ihrer Freizeit dem Brandschutz. Jetzt brauchen die Jungen und Mädchen tatkräftigte Unterstützung, und zwar in Form von Altpapier.

Start schon am Freitag

Gesammelt wird am Sonnabend, 7. Mai. Die Sammlung organisieren die Mitglieder vom Feuerwehrverein Gersdorf. Und so soll es laufen: Am Sonnabend können Anwohner der Harthaer Ortsteile Gersdorf, Kieselbach, Neudörfchen und Langenau ihr Altpapier bis 10 Uhr an den Straßenrand legen. Mitglieder vom Feuerwehrverein holen dann alles ab.

Wer aus anderen Ortschaften von Hartha der Feuerwehr sein Altpapier spenden will, hat die Möglichkeit, zwischen Freitag 16 Uhr und Sonnabend etwa 12 Uhr das Papier direkt an das Gerätehaus in Gersdorf zu bringen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Container aufgestellt

„In den drei am Feuerwehrgerätehaus bereitsgestellten Containern sollten etwa zwölf Tonnen Altpapier Platz finden“, sagt Robert Prosch, Ortswehrleiter in Gersdorf. Bisher seien pro Sammlung, von denen es jährlich zwei gibt, jeweils rund 10 Tonnen zusammengekommen. Mit dem Erlös wird die Jugendarbeit der Feuerwehr im Ort unterstützt. So wird daraus die Teilnahme am Zeltlager der Jugendfeuerwehren vom Städtebund Sachsenkreuz finanziert, dieses Jahr im Juni in Geringswalde.

Von Steffi Robak