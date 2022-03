Hartha: Glocken läuten sieben Minuten für die Betroffenen des Krieges 

Hartha

Ab 12 Uhr läuten für sieben Minuten die Glocken auf vielen Kirchtürmen der Region. Die Kirchgemeinden folgen damit einem Aufruf der Vereinigung Europäischer Dombaumeister.

In dem Aufruf heißt es: „Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen. Europa brennt – wir wollen am 3. März mittags um 12 Uhr die Glocken unserer Kirchen sieben Minuten läuten lassen, jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges.“

Unter anderem werden in Hartha und weiteren Kirchtürmen der Schwesterkirchen die Glocken läuten. Harthas Kantor Michael Fromm dazu: „Es ist unvorstellbar, wie nah dran dieser Krieg an uns ist, einerseits, weil wir mitten in Europa in nächster Nähe damit konfrontiert sind. Andererseits haben viele Menschen in Deutschland Verwandte, die das Kriegs- und Flüchtlingsschicksal persönlich noch kennen. Bedrückend ist die gegenwärtige Aussichtslosigkeit der Lage.“

Mit diesem Läuten erklären sich die Menschen gemeinsam mit den Dombaumeistern solidarisch mit jenen, die diesen Krieg aushalten und um ihr Leben bangen müssen, die den Widerstand gegen eine Übermacht organisieren müssen, die vor dem Krieg fliehen müssen, die den Mut haben, gegen die Kriegstreiber in ihrem Land zu protestieren und die in den Ländern leben, die unmittelbar von diesem Krieg betroffen sind.

„Mit diesem Läuten trauern wir um die Toten aller beteiligter Länder und drücken wir unseren Dank aus, sollten die Waffen bis dahin schweigen. Mit diesem Läuten beten wir für alle, die von diesem Krieg betroffen sind. Mit diesem Läuten beten wir um Frieden. Jeder aus unserer Gemeinschaft setzt sich in seinem Umfeld dafür ein, dass auch die Menschen aller anderen Kirchen hiervon erfahren und das Brandläuten an vielen Orten Europas zu hören sein wird.“

Von Steffi Robak