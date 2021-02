Hartha: Gott und die Welt in einer Videokonferenz

Hartha

Rahel Wüst sitzt vor ihrem PC und wartet. Die Kamera hat sie eingeschaltet. Noch ist sie alleine. Doch dann füllt sich die Videokonferenz langsam. Nach und nach trudeln ihre Freunde ein. Jeden Dienstagabend um 19 Uhr trifft sich die Junge Gemeinde Hartha im Internet, um über die Bibel zu sprechen, aber auch, um den Kontakt untereinander nicht zu verlieren.

Diese Woche sind sie zu fünft. Einige von ihnen gehen noch zur Schule, andere studieren. Und wie es so ist, wenn sich junge Menschen treffen, wird sich erst einmal ausgetauscht. Es geht um anstehende Uniklausuren und um Lehrer, die auch noch lernen müssen mit den neuen Unterrichtsformen umzugehen.

„Jesus hatten wir lange nicht mehr“

Die 21-jährige Rahel hat die wöchentlichen Treffen mitorganisiert. Seit dem letzten Frühjahr weicht Harthas Junge Gemeinde schon ins Netz aus. Manchmal seien sie nur zu dritt oder viert, an anderen Abend kämen aber auch schon einmal zwölf Leute zusammen, sagt sie. In den Videochats ginge es dann um den Glauben und die Bibel und was jeder aus den Geschichten für sein heutiges Leben mitnehmen könne. Dafür bereiten die Pfarrerinnen Maria Beyer und Susanne Willig jede Woche Themen vor.

An diesem Abend hat sich Pfarrerin Maria Beyer zugeschaltet. „So, habt ihr Lust über einen Bibeltext nachzudenken?“, fragt sie in die Runde. Die Pfarrerin hat sich die Versuchungsgeschichte Jesu aus dem Matthäus Evangelium herausgesucht. „Jesus hatten wir lange nicht mehr. Die Geschichte ist ein Klassiker mit interessanten Aspekten“, sagt die Pfarrerin.

Tiefgründige Diskussionen und nicht ganz ernst gemeinte Fragen

In der Geschichte läuft Jesus hungernd durch die Wüste. 40 Tage und Nächte fasten hat er gerade hinter sich gebracht. Da erscheint der Teufel und versucht Jesus dazu zu bringen, an seinem Glauben zu zweifeln und sich ihm anzuschließen. Tiefgründig wird der Text in der Runde diskutiert. Die Gespräche kreisen darum, wie viele die Religion missbrauchen und Parallelen zu anderen Situationen werden gezogen. Aber mit einem Lachen werden auch Fragen wie „Ziehen wir das bis Ostern durch? Von Aschermittwoch an sind das 47 Tage. In der Bibel steht nur 40 Tage“ und „Ist Sekt eigentlich vegan?“ in die Runde geworfen.

Die Gemeinschaft ist wichtig

„Die Online-Abende können auf keinen Fall die persönlichen Treffen ersetzten. Aber es ist gut, dass wir so den Kontakt halten können. Die Gemeinschaft ist einfach wichtig“, sagt Rahel. Sie weiß nicht, ob die Gruppe ohne die wöchentlichen Zusammenkünfte im Netz nach Corona so noch Bestand hätte. Zumindest wäre es schwieriger wieder einen Anfang zu finden, sagt die Harthaerin.

Am Ende der Geschichte bleibt Jesus standhaft. „Jesus ist ja ganz schön stark in seinem Glauben. Da gibt es ja gar keinen Zweifel in der Story“, sagt Lena. „Vielleicht ist der Teufel der Zweifel selbst“, antwortet Pfarrerin Beyer.

Von Tim Niklas Herholz