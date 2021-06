Hartha

In der Hartharena wird es vorerst keine Corona-Teststation mehr geben. Das DRK bot zwei Mal die Woche die Tests in den Räumlichkeiten in Hartha an. Die Nachfrage nach den kostenlosen Bürgertests war zuletzt aufgrund der sinkenden Inzidenz und der entfallenden Testpflicht sehr gering, so das DRK-Hartha. Wenn es wieder erforderlich werde, nehmen sie das Angebot wieder auf. Die Apotheken im Ort führen wie gewohnt Tests durch.

Von kr