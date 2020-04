Hartha: Heimleiterin schwer enttäuscht von Landratsamt

Schönerstädt/Hartha

Simone Gerson ist wirklich sauer. Und schwer enttäuscht ist die Leiterin und Geschäftsführerin des Seniorenpflegeheimes Schönerstädt bei Hartha ebenfalls. Enttäuscht von der Kreisverwaltung, speziell vom Gesundheitsamt. Dabei geht es eigentlich nur um einen Corona-Test.

Team leistet Großartiges

„Was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade leisten, das ist enorm. Das ist weit mehr als 100 Prozent. Sie opfern ihre Freizeit, gehen bis an ihre Belastungsgrenze“, bricht Gerson zunächst eine Lanze für ihr Team.

Die Mehrbelastungen des Personals durch die Einschränkungen wegen Corona sind immens. „Es kommt zurzeit kein Ergotherapeut, kein Physiotherapeut, kein Friseur, kein Logopäde zu uns ins Heim. Auch die Verkaufsstelle ist geschlossen. Damit unsere Bewohner aber trotzdem so wenig wie möglich von der Krise zu spüren bekommen, leisten viele dieser Aufgaben unsere Mitarbeiter mit“, schildert Gerson. Schließlich sei zum Beispiel Bewegung an der frischen Luft auf dem Heimgelände wichtig für die Bewohner, gerade wegen Corona.

Viel zusätzliche Arbeit

Mindestens genauso wichtig seien die sozialen Kontakte für die alten Menschen. Die Angehörigen dürfen zwar nicht ins Heim kommen. Aber deshalb den 100. Geburtstag eines Bewohners oder den 65. Hochzeitstag eines Ehepaares ausfallen lassen? Nicht mit Simone Gerson! Da wird organisiert, dass enge Angehörige bei Einhaltung der Regeln trotzdem gratulieren können – zum Beispiel in dem die betreffenden Bewohner auf die Terrasse gebracht werden. So ist über die notwendige Distanz doch eine liebe Geste oder ein Zuruf möglich.

Zusätzliche Arbeit machen auch die umfangreich erweiterten Hygienebestimmungen. Simone Gerson: „Wir legen Mundschutz an, Türklinken und Handläufe werden ständig desinfiziert.“

Mehr Personal notwendig

Den personellen Mehraufwand würde die Heimleitung gern mit zusätzlichem Personal ausgleichen. Gerade im Bereich der sozialen Betreuung der Bewohner würde das helfen. Und Gerson findet durchaus Menschen, die mitarbeiten wollen, die sie einstellen würde. „Diejenigen müssen aber einen Coronatest machen. Wenn der negativ ausfällt, dann kann ich sie nehmen. Ich trage die Verantwortung fürs Heim und die Bewohner“, erklärt die Chefin. Nicht auszudenken, wenn ein neuer Mitarbeiter das Virus einschleppen würde.

Keiner will helfen

Einen Test ohne Symptome zu bekommen, ist aber schwierig, so die Erfahrung von Gerson. Zweimal habe sie mit der Bitte um Hilfe im Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen angerufen. Ohne Erfolg. „Wir sollen uns an unseren Betriebsarzt wenden. Aber der geht gar nicht ans Telefon. Ohnehin hat dieser anstehende Untersuchungen im Haus bis auf Weiteres abgesagt. Und ich brauche die neuen Mitarbeiter doch nicht erst in fünf Wochen“, schildert die Heimleiterin. Hausärzte würden es auch ablehnen, ohne Symptome zu testen. Die Leiterin versteht die Welt nicht mehr: „Gesundheitsminister Spahn hat gesagt, in Altenheimen müssten alle getestet werden, die Mitarbeiter und die Bewohner. Und dann scheitert es an einigen künftigen neuen Mitarbeitern?“

Langsam und bürokratisch

Aus dem Landratsamt heißt es auf Nachfrage am Vormittag zunächst dazu, es werde sich um eine Antwort in dieser Angelegenheit bemüht. Bei einem Nachhaken einige Stunden später wird auf die Symptom-Regel hingewiesen und darauf, dass das Gesundheitsamt eigentlich nur Kontaktpersonen von Infizierten testet. Ein paar unbürokratische Ausnahmen, um das angespannte Pflegewesen im Landkreis in dieser schwierigen Lage zu unterstützen? Darauf gibt es bis zum Abend nur diese Antwort: Es werde sich dazu noch abgestimmt.

Von wegen Helden

„Für mich ist dieses Verhalten eine riesengroße Schweinerei. Nach außen hin werden wir von Verwaltungen und Politik gelobt für unsere Leistungen in der Krise. Überall in den Medien gibt es nur Lob für die Helden in der Coronazeit. Wenn es dann aber mal darauf ankommt, schnell und unkompliziert zu helfen, dann kneifen die Institutionen, die es könnten“, ist Gerson mehr als sauer.

Das Ende vom Lied: Die künftige Mitarbeiterin und die Heimchefin haben doch noch einen Hausarzt gefunden, der den Test macht. Dienstag soll das Ergebnis vorlegen. Gerson: „Die Kosten übernehmen wir. Und wenn der Test negativ ausfällt, dann stellen wir die Frau ein.“

Von Olaf Büchel