Hartha

Der 21. Juni ist nicht nur Sommeranfang. Es sollte auch der Tag sein, an dem die beiden Sanierungsabschnitte der B 175 bei Hartha – einschließlich der beiden Kreisel am Harthaer Kreuz – fertig sein sollten. „Ziel ist, dass die Arbeiten bis zum 21. Juni erledigt sind und danach auch die Kreisverkehre wieder befahren werden können“, sagt Nicole Wernicke, Sprecherin des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Bankette und Borde zerstört

Doch dieses Ziel ist laut Wernicke ernsthaft in Gefahr. Das Problem: Etliche Kraftfahrer, sowohl mit Pkw als auch mit größeren Lkw, halten sich nicht an die Vollsperrung der Bundesstraße, fahren über die Baustelle und zerstören dabei das, was die Straßenbauer zuvor errichtet haben. Wernicke: „Dabei handelt es sich vor allem um bereits erbrachte Leistungen im Bankettbereich, aber auch um schon gesetzte Bord- und Pflastersteine.“ Einmal seien sogar Paletten mit Steinen beiseite gerückt worden, um illegal passieren zu können. Hinzu kommt, dass die uneinsichtigen Kraftfahrer auch die Bauleute gefährden. „Denn diese gehen auf Grund der Vollsperrung davon aus, dass sie sich frei im Baufeld bewegen können. Wenn dann aber plötzlich Autos ankommen, ist das für die Arbeiter sehr gefährlich“, erklärt Wernicke.

Polizei kontrolliert

„Wenn das so weiter geht, dann ist der geplante Fertigstellungstermin nicht mehr sicher. Die Straßenbauer müssen ja all das, was kaputt gemacht wurde, wieder reparieren“, sagt die Lasuv-Sprecherin. Das kostet zusätzliche Zeit. Das Straßenbauamt appelliert deshalb an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer, sich nach wie vor an die Vollsperrung zu halten. Und es hat die Polizei eingeschaltet, die nun verstärkt an den Kreisverkehren kontrolliert.

Neue Schwarzdecke in Arbeit

Mittlerweile ist dort begonnen worden, den neuen Asphalt aufzubringen. Ab Freitag ist geplant, die Deckschicht einzubauen, am Dienstag wird nach aktuellem Stand die Zufahrt zur Harthaer Total-Tankstelle nicht möglich sein. Am Mittwoch nach Pfingsten ist eigentlich vorgesehen, die Asphaltarbeiten abzuschließen. Dann seien Rest- wie zum Beispiel Markierungsarbeiten geplant. Nicht auszudenken sei allerdings laut Wernicke, wenn trotz der Vollsperrungen Autos auch über die frische und damit noch nicht ausgehärtete Schwarzdecke rollen. Dann sei Bauverzug so gut wie garantiert.

Dritter Abschnitt folgt sofort

Die Kreisverkehre verfügen nach Fertigstellung übrigens über größere Fahrbahnbreite. Der Zuwachs beträgt 1,50 Meter. Dafür sind die Inseln in der Mitte kleiner geworden. Der dritte Bauabschnitt soll sich direkt an die aktuellen Arbeiten anschließen – er betrifft die westliche Kreisverkehrszufahrt der B176 aus Richtung Colditz auf einer Länge von rund 150 Metern. Nicole Wernicke: „Ob dort dann auch unter Vollsperrung gebaut wird oder die Straße halbseitig zu befahren sein wird, steht noch fest. Wir informieren rechtzeitig darüber.“

Von Olaf Büchel