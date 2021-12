Hartha: Im Jugendhaus „Sunshine“ ist schon Weihnachten

Hartha

Weihnachten rückt näher, und auch in Harthas Kinder- und Jugendhaus „Sunshine“ ist alles auf die schönste Zeit des Jahres ausgerichtet. Am Wochenende veranstaltete das Leitungsteam mit den Kindern im Rahmen der Möglichkeiten eine Weihnachtsfeier. Nachdem sich alle mit Würstchen und Kartoffelsalat gestärkt hatten, wurde bei Punsch und Plätzchen gespielt und gewichtelt. In der Woche zuvor konnten die Kinder bereits Weihnachtsschmuck für Zuhause basteln.

Fabian Wenzel vom Leitungsteam (links) bastelt mit den Kindern Weihnachts-Sterne. Quelle: privat

Sunshine weiter offen – aber nur mit Test

Es ist für alle eine kleine Flucht aus dem Corona-Alltag. Denn das Sunshine hat weiterhin geöffnet, allerdings brauchen die Kinder und Jugendlichen für den Besuch einen negativen Corona-Test. Da sie in der Schule aber sowieso regelmäßig getestet werden, stellt das kein Problem dar. Und wenn doch mal jemand keinen Nachweis dabei hat, kann man sich auch direkt im Jugendhaus testen lassen. „Dazu brauchen wir aber das Einverständnis der Eltern“, erklärt die pädagogische Leiterin Sissy Eigenwillig.

Halloween ein voller Erfolg

Erst im Sommer hat das Jugendhaus in der Sonnenstraße wieder eröffnet. Nach einem etwas schleppend verlaufenden Start in den Sommerferien, erhielten Eigenwillig und ihr Team im Herbst regen Zulauf aus allen Schulen in Hartha. „Es hat sich herum gesprochen, dass wir wieder da sind“, freut sich Eigenwillig und zieht für das Herbstferienprogramm ein durchweg positives Fazit: Die Gestaltung von gruseligen Outfits und die Halloween-Party mit anschließender Übernachtung seien besonders gefragt gewesen.

Kein Ferienprogramm über Weihnachten

Auch das Lernbüro, das seit dem neuen Schuljahr geöffnet ist und in dem Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei den Hausaufgaben erhalten, wird von einigen Kindern genutzt. Generell wollen diese im Sunshine aber eher abhängen und Spaß haben, stellt Eigenwillig fest.

Über die Weihnachtsferien bleibt es in Harthas Jugendhaus nun ruhig. Das nächste Ferienprogramm gibt es dann im Februar zu den Winterferien.

Von Simon Ecker