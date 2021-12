Hartha/Schönerstädt

Die Sanierung der Kirche in Schönerstädt neigt sich dem Ende zu: Seit gestern befindet sich die neue Turmbekrönung samt vergoldetem Wetterhahn wieder auf der Kirchturmspitze – und mit ihr auch zwei neue Zeitkapseln, befüllt mit aktuellen Dokumenten und Gegenständen. So will es der Brauch.

Ein Coronatest und eine Schutzmaske

Doch welche Gegenstände und Dokumente drücken das Geschehen im Jahr 2021 am besten aus? Pfarrerin Susanne Willig entschied sich jeweils für eine aktuelle Ausgabe der Döbelner Allgemeinen Zeitung und des Döbelner Anzeigers, sowie der Kirchenzeitung „Der Sonntag“.

Natürlich musste auch dem Thema Corona Rechnung getragen werden. Willig fragte dazu im Dorf nach, was noch in die Zeitkapsel soll. Letztlich schafften es ein (negativer) Coronatest und selbstgenähte Masken. Eine komplette Corona-Schutzverordnung musste aus Platzgründen leider draußen bleiben.

Zeitkapsel von 1980 gibt Anregung

Bei den weiteren Gegenständen orientierte sich die Pfarrerin an einer Zeitkapsel aus dem Jahr 1980. Diese wurde geöffnet als die Turmbekrönung im September zur Sanierung heruntergeholt werden musste. Zum Vorschein kamen dabei unter anderem eine alte Leipziger Volkszeitung, zahlreiche Münzen sowie ein persönlicher Bericht des damaligen Pfarrers Karlheinz Gerlach.

Diesen verfasste nun auch Pfarrerin Willig zur aktuellen Lage in der Gemeinde, Deutschland und der Welt. Themen darin unter anderem: Die vielen ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde,und dass Angela Merkel sich zum Großen Zapfenstreich den DDR-Klassiker „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen wünschte. Zu den bisherigen Münzen – die ältesten wurden von einem Experten auf das Jahr 1627 datiert – steuerte die Dorfgemeinschaft DDR-Geld und Euros bei.

Die ältesten Münzen in der Zeitkapsel sind knapp 400 Jahre alt. Quelle: Sven Bartsch

Kapsel werden erst in Jahrzehnten wieder geöffnet

Gemeinsam mit der Zeitkapsel von 1980 wurden die zwei neuen Dosen in der Turmbekrönung platziert. Diese wurde vom Leipziger Wolfgang Wetzig, einem der letzten Kupferschmiede Sachsens, gefertigt – und ist nun aus Kupfer statt Eisen, wodurch das Material nicht mehr so anfällig für Korrosion ist.

Auf der Kirchturmspitze sitzt nun wieder die Turmbekrönung samt Wetterhahn, die mit Blattgold überzogen ist. Quelle: Simon Ecker

Das nächste Mal geöffnet werden die Zeitkapseln wohl erst zur nächsten Sanierung des Turmes. Einige Jahrzehnte werden bis dahin mit Sicherheit vergehen. Wie die Welt dann wohl aussieht?

Von Simon Ecker