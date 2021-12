Hartha

Welche Highlights gab es in den vergangenen zwölf Monaten in Hartha? Hier kommt der große DAZ-Jahresrückblick:

Das passierte im Januar

Gegenseitige Unterstützung wird in Hartha groß geschrieben: Als die Pestalozzi-Oberschule für den Unterricht eine Reihe digitaler Tafeln anschaffen will, fehlt für die erste Tafel noch die Förderung aus dem Digitalpakt, auch im Haushalt der Stadt ist kein Geld übrig. Also springen Harthaer Unternehmen ein: Just Natursteine, die Estler Straßen- und Tiefbau GmbH sowie das Planungsbüro Reichenbach übernehmen die Kosten von 6500 Euro. Für die Firmen Ehrensache!

Dank der Unterstützung der Harthaer Firmen konnte die Pestalozzi-Schule die erste von sieben interaktiven Tafeln anschaffen. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Februar

Die Bagger rücken an. Im Februar beginnt die Sanierung des Stadtparks „Am Reinhardstal“. Der verlandete Teich, der das Wasser nicht mehr halten kann, wird ausgebaggert und abgedichtet. In weiteren Schritten soll der Park barrierefrei gestaltet, neue Bänke aufgestellt, Gehwege erneuert und das Denkmal saniert werden. Nach einer erneuten Budgetplanung sind diese Baumaßnahmen für das kommende Jahr geplant.

Im Harthaer Stadtpark „Am Reinhardtstal“ gingen im Februar die Bauarbeiten los. Als erstes wurde der Teich ausgebaggert. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im März

Der Flemmingener Hof steht zum Verkauf. Viele Jahrzehnte lang war er die Ausgeh-Lokalität in Hartha und Anlaufpunkt für Konzerte und Tanzveranstaltungen. Doch vor vier Jahren schloss der Hof seine Tore. Seit März kann das Objekt an der Leipziger Straße mit Hotel, Gastronomiegebäude und Tanzsaal für 419 000 Euro erworben werden. Interessenten gab es seitdem schon einige, verkauft ist der Hof bislang allerdings nicht.

Der Flemmingener Hof steht seit März zum Verkauf. Trotz einiger Interessenten gibt es bislang noch keinen Käufer. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im April

Die Harthaerinnen und Harthaer sind in Sorge um ihren Stadtwald. Dieser ist im April gesperrt, Baumstämme und Äste liegen auf den Wegen. Früher sei das Areal parkähnlich gewesen und habe ordentlich ausgesehen. Nun werde die Pflege vernachlässigt, so die Kritik. Die Stadtverwaltung schlägt deshalb einen Arbeitseinsatz vor, bei dem die Bürgerinnen und Bürger mithelfen können, das Wäldchen aufzuräumen.

Harthas Bürger Bernd Grunewald sorgt sich um den Stadtwald, der im April gesperrt ist. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Mai

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus nimmt in Deutschland Fahrt auf. Impftermine sind gerade in der Anfangszeit schwierig zu bekommen. Auch in Hartha ist die Nachfrage groß. Über Pfingsten verabreicht ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hartharena fast 1200 Bürgerinnen und Bürgern ihre Impfung. Berechtigt sind Menschen der Priorisierungsgruppen eins bis drei, die in Hartha wohnen oder arbeiten.

In der Hartharena gab es über Pfingsten eine große Impfaktion. Quelle: Kathleen Retzar

Das passierte im Juni

Im Juni eröffnen Achim Hauck und seine Partnerin Steffi Wende die Gartengaststätte in der Kleingartenanlage der Naturheilfreunde. Erneut muss man sagen: Eigentlich hatte das Paar die gepachtete Gaststätte, die seit Februar 2020 geschlossen war, schon im Oktober 2020 eröffnet. Doch nach nur vier Wochen kam der Lockdown. Nun soll es besser laufen. Besonders stolz ist Hauck auf den Gasgrill, mit dem er leckere Steaks und Würstchen zaubern will.

Im Juni eröffneten Achim Hauck (r.) und seine Partnerin Steffi Wende die Gartengaststätte der Naturheilfreunde nach dem Lockdown zum zweiten Mal. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Juli

Nach 29 Jahren an der Grundschule Gersdorf verabschiedet sich Schulleiter Jörg Keul in den Ruhestand. Die Schülerinnen und Schüler singen dem Rektor zum Abschied Lieder und überreichen selbst gemalte Postkarten. Keul blickt mit Stolz auf seine Zeit an der Schule zurück und erinnert daran, was man alles gemeinsam geschafft hat: Etwa den Bau des Sportplatzes und die Neugestaltung des Schulhofes. Keuls Nachfolge übernimmt im August Bianca Ehrlich.

Nach 29 Jahren an der Grundschule Gersdorf verabschiedet sich Schulleiter Jörg Keul (rote Hose) in den Ruhestand. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im August

Wer wird bei diesen flauschigen Tieren nicht schwach? Am Rande von Hartha betreibt Jens Sachse seit zwölf Jahren eine Alpaka-Farm. Damals startete er mit zwei Tieren, mittlerweile gehören um die 25 Alpakas zur Herde. Und im Sommer gab es Nachwuchs. Wenn gerade kein Corona ist, bietet Sachse auch Alpaka-Wanderungen an. Die Wolle der Tiere aus den Anden lässt er zu Mützen, Socken oder Schals verarbeiten.

Man vermutet es nicht, doch in Hartha werden tatsächlich Alpakawanderungen angeboten. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im September

Nach mehreren Anläufen erhält die Stadt Hartha endlich den Fördermittelbescheid zur Erneuerung des Sportplatzes an der Wiesenstraße. Neben dem Bau einer Tartanbahn und eines Multifunktions-Kleinfeldes werden die Weitsprung- und Kugelstoßanlage modernisiert sowie ein Schutzgitter zum Diskuswerfen installiert. Der Umbau kostet circa 800 000 Euro und startet im Januar 2022. Zu Beginn des neuen Schuljahres im September soll dann alles fertig sein.

Der Fördermittelbescheid ist da, die Planungen sind abgeschlossen. Im Januar 2022 startet die Sanierung des Sportplatzes an der Wiesenstraße. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Oktober

Endlich wieder Stockcar-Rennen! Nachdem das beliebte Event 2020 aufgrund von Corona ausfallen musste, sind alle Beteiligten umso motivierter. Am letzten Oktoberwochenende wagen sich 100 Fahrerinnen und Fahrer auf die Piste und geben ordentlich Gas – Crashs und Überschläge inklusive. Da kommt das Publikum voll auf seine Kosten. Die weiteste Anreise nach Hartha hatte übrigens ein Renn-Team aus der Nähe von Ravensburg – knapp 700 Kilometer.

Beim Stockcar-Rennen gab es heiße Reifen, Crashs und Überschläge. Quelle: Gerhard Schlechte

Das passierte im November

Bei einer Auktion in Chemnitz ersteigert Bürgermeister Ronald Kunze für 25 000 Euro den Gebäudekomplex an der Annen- und Goethestraße, in dem sich früher der Konsum und eine Bäckerei befand. Die Stadt will das Gebäude nun abreißen und stattdessen eine Begegnungsecke und Parkplätze errichten. Kunze kündigt an, dass dies der Auftakt für ein Konzept des öffentlichen Parkens sei, welchem ähnliche Projekte in anderen Teilen der Stadt folgen sollen.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze stellt die Pläne für das ehemalige Konsum-Gebäude vor. Quelle: Sven Bartsch

Das passierte im Dezember

Nach achtmonatiger Umbauzeit erstrahlt die Sparkassen-Filiale an der Flemmingener Straße in neuem Glanz. Das Gebäude ist vollständig entkernt und neu konzipiert worden. Die Beratungszimmer befinden sich nun barrierefrei im Erdgeschoss. Und an den Selbstbedienungsautomaten können Kunden Geld auf ihr Konto einzahlen. Bis 2023 sollen die ehemaligen Beratungsräume im ersten Stock zu Wohneinheiten umgewandelt und vermietet werden.

Nach acht Monaten Bauzeit erstrahlt die Sparkassen-Filiale Hartha in neuem Glanz und bietet neue Funktionen. Quelle: Simon Ecker

Von Simon Ecker