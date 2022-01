Hartha

Virtuelle Rundgänge, bei denen über den Laptop- oder Handybildschirm Ausstellungen in einem Museum angeschaut werden können, haben seit der Corona-Pandemie stark zugenommen. Auch das Unternehmen Just Naturstein aus Hartha bietet seit Ende vergangenen Jahres einen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch seine Stein-Ausstellung – allerdings nicht nur wegen Corona. Die Situation habe bei der Entwicklung des Angebots zwar eine Rolle gespielt, sei aber nicht der Hauptgrund gewesen, sagt Steffen Asche, Marketingverantwortlicher bei Just.

Zusätzliches Angebot

„Wir haben nicht nur Kunden und Interessenten aus der Region, sondern auch aus Stuttgart oder Hamburg, die nicht immer in der Lage sind, nach Hartha zu kommen.“ Mit dem virtuellen Rundgang wolle man die Vielfalt des Materialangebots am Standort Hartha verdeutlichen. „Es ist ein zusätzliches Angebot, dass zeigen soll, dass sich die Reise nach Mittelsachsen vielleicht ja doch lohnt“, erklärt Asche.

Mehr als 130 Fotos

Ein externer Grafiker setzte die Idee des 360-Grad-Rundgangs um. Damit die Ausstellung am Bildschirm auch wirklich so aussieht wie in der Realität, wurden über 130 Fotos von Steinen, Gängen und der großen Ausstellungshalle aufgenommen.

Wer den 360-Grad-Rundgang auf der Webseite des Unternehmens startet, kann sich per Maus durch die einzelnen Gänge bewegen und sich die Steinplatten sowohl im Ganzen, als auch im Detail anschauen – und bei Bedarf per Mausklick weitere Informationen in der Steindatenbank finden. Gefällt einem das Material, kann der Lagerbestand geprüft und der Stein anschließend direkt reserviert werden.

Es sei aber nicht nur ein rein zufällige Stöbern, betont Asche. Wer schon genau wisse, was er wolle, könne über eine Materialliste auch direkt zu seinen Favoriten gelangen.

