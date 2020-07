Ein Leben für den Kanusport: Bei Heinz Pelz, der diesen Freitag 100 Jahre alt wird, kann man das getrost sagen. Von Anfang an war er in der Sektion Kanusport des ESV Lok Döbeln dabei. In die Nähe des Kanuheims Bischofswiese zieht es ihn auch aus einem anderen Grund noch immer.