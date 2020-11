Hartha: Katzenkiller kommt mit Bewährung davon

Hartha

Ein beißender Geruch schon im Hausflur. Hinter der verschlossenen Tür die Laute einer verzweifelten Katze, die an der Tür hochspringt. Ein tierisches Drama erlebte die Mitarbeiterin einer Wohnungsgenossenschaft, als sie bei einem Mieter nach dem Rechten sehen wollte. Die Frau alarmierte einen Tierarzt. Der beantragte bei der Polizei Amtshilfe. Der Veterinär wies einen Schlüsseldienst an, die Wohnung wegen „Gefahr im Verzug“ ohne Beisein des Mieters zu öffnen. Die Katze schoss heraus und biss einen anwesenden Polizisten und den Schlüsseldienst-Mann. In der Wohnung dann der nächste Schock: Müllberge, Tierfäkalien auf dem Boden verteilt, und der Gestank – noch schlimmer als er schon vor der Tür war.

Nierenversagen durch Dehydrierung

Die Katze war abgemagert und dehydriert. Auf der Suche nach Wasser und Nahrung hatte sie die ohnehin schon überfüllten Müllbeutel aufgerissen, aber nichts gefunden, was ihr in ihrer Misere weitergeholfen hätte. Auch ein Katzenklo gab es in der Wohnung nicht. Der Tierarzt brachte das Tier in ein Heim. Zunächst schien sich die Miez zu erholen, stellte dann die Nahrungsaufnahme komplett ein und musste eingeschläfert werden. Die pathologische Untersuchung brachte Klarheit. Die Katze litt an hochgradigem Nierenversagen, verursacht durch Flüssigkeitsmangel.

„Wie kann man ein Lebewesen verdrängen?“, diese Frage stellt Staatsanwalt Jörn Wunderlich den Mieter der verwahrlosten Wohnung. Diesem lag zur Last, ein Wirbeltier grundlos getötet zu haben, strafbar nach Paragraf 17 Tierschutzgesetz. Ungläubig sagt der Staatsanwalt: „Ich verstehe es einfach nicht und auch Sie haben heute noch keine Erklärung geliefert.“ Der Angeklagte bringt leise hervor: „Es gibt auch keine Erklärung dafür“.

Polizei führt Angeklagten vor

Es ist bereits der zweite Versuch einer Verhandlung. Zum ersten Termin war der 24-Jährige nicht erschienen. Und auch dieses Mal blieb sein Platz im Saal des Döbelner Amtsgerichts vorerst leer. Anderthalb Stunden nach dem eigentlichen Verhandlungsbeginn führen Polizisten den Mann im Gericht vor. Auf den ersten Blick vermittelt er den Eindruck, voll im Leben zu stehen, hat erfolgreich eine Ausbildung abgeschlossen und hat einen festen Job.

Doch der Eindruck täuscht. Viel mehr scheint es so zu sein, dass er oftmals überfordert ist. Sei es mit der Einhaltung von Terminen, dem Bezahlen von Rechnungen, oder auch der Ordnung im eigenen Haushalt. Ende 2019 hatten sich Schulden beim Stromversorger angehäuft. der Angeklagte konnte sie nicht begleichen und kam bei einem Verwandten unter. Seine Katze „Natsu“ nahm er mit. Doch weil diese anderen Menschen gegenüber sehr aggressiv war, ließ er sie irgendwann in seiner eigenen, verlassenen Wohnung zurück. Anfangs sei er noch jeden Tag zu seiner Wohnung gegangen. Dann nur noch einmal die Woche. Irgendwann gar nicht mehr.

Katzenkiller darf keine Tier mehr halten

Der Harthaer hat keinen Verteidiger an seiner Seite. Er räumt alle Vorwürfe ein. Er habe in dieser Zeit viele Fehler gemacht und es tue ihm sehr leid. Während des Weihnachtsgeschäfts sei der Arbeitsstress zu groß geworden. Er wollte einfach nur nach Hause und schlafen. Natürlich habe er seine Katze nicht vergessen – er habe nur einfach alles ausgeblendet.

Die vorsitzende Richterin Opitz kam dem Antrag der Staatsanwaltschaft nach und verurteilte den Angeklagten wegen der grundlosen Tötung eines Wirbeltiers zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe setzte die Richterin zur Bewährung aus. Zwei Jahre darf sich der 24-Jährige nichts zu Schulden kommen lassen, wenn er nicht gesiebte Luft atmen will. „Sie haben heute nicht mit Milde rechnen können, wegen ihres Verhaltens ist ein Lebewesen gestorben“, sagte die Richterin. Sie verbot dem Katzenkiller richterlich, Tiere zu halten. Dieses Verbot gilt für die nächsten vier Jahre. Das Urteil ist rechtskräftig.

