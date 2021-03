Hartha: Kinder sorgen für schmucke Langohren im Stadtpark

Hartha

Langohrenalarm in Hartha. Eine Aktion des Vereins „Jugend aktiv Harthe“ bereichert den Osterschmuck für den Stadtpark, und das schon seit 2011. Die Akteure um Ronny Walter haben sich auch in diesem Jahr etwas ausgedacht, um die Kinder der Stadt in diese Aktion mit einzubinden. In die Kindertagesstätten in und um Hartha brachten die Vereinsmitglieder vor etwa drei Wochen aus Holz ausgesägte Osterhasen. Die Kinder übernahmen die Gestaltung der Hasen.

Die Mädchen und Jungen aus dem Kinderhaus Hartha, aus dem AWO-Kindergarten, der Kita in Gersdorf und aus der Pusteblume in Wendishain sorgen dafür, dass es im Stadtpark etwas zu entdecken gibt – und wieder etwas Neues. Initiator Ronny Walter: „So können die Kinder beim Spaziergang mit den Eltern ihre eigenen Kunstwerke betrachten – gegenwärtig brauchen wir ja alle ein bisschen was fürs Gemüt.“

Von Steffi Robak