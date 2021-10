Hartha: Kirche in Musik und Farben getaucht

Hartha

Am Sonnabend ist die Harthaer Stadtkirche in ungewöhnlichem Licht zu erleben, nämlich von innen beleuchtet. Diese Gelegenheit gibt es nicht all zu oft.

Organisiert hat die Veranstaltung der Harthaer Kantor Michael Fromm. Er bezeichnet die Veranstaltung als musikalischen Gottesdienst. Dieser beginnt am Abend um 19.30 Uhr.

Damit die Kirche von innen angestrahlt werden kann, hat sich Fromm zum einen den Leipziger Veranstaltungstechniker Marko Kronberg ins Boot geholt. Dieser kennt das Harthaer Gotteshaus bereits, hat er doch schon einmal im Jahr 2010 für stimmungsvolles Licht in der Kirche gesorgt.

Dem waren mehrere Jahre lang Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten voraus gegangen. 2015 wurde die Veranstaltung wiederholt, und im Abstand von weiteren fünf Jahren, also 2020, sollte erneut zu den Lichtklängen eingeladen werden. Doch davon wurde wegen der Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen Abstand genommen.

Nun wagen Fromm und seine Mitstreiter einen weiteren Versuch. Und zu den Mitstreitern gehören sowohl die Pfarrerinnen der Region als auch die Sänger aller musikalischen Gruppen und Kreise. Und das sind in dieser Kirchgemeinde eine ganze Menge.

Die Sängerinnen der Kantorei Hartha sind dabei, die Gersdorfer, aber auch jene aus Großweitzschen und Wendishain. Auch die Notenchaoten fehlen zu dieser Veranstaltung nicht. Gesungen werden Stücke von Heinrich Schütz bis hin zu modernen Komponisten. Geprobt wurde seit den Ferien gemeinsam in der Kirche. Dort reichten die Temperaturen dafür noch. Es konnte genug Abstand zwischen den Sängern gewahrt bleiben.

Von Steffi Robak