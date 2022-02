Hartha: Kunst aus Sachsen wird in Japan ausgestellt

Hartha

„Das ist ein schönes Gefühl, man freut sich schon, wenn Werke aus Mittelsachsen in Japan ausgestellt werden.“ Gerhard Dörner aus Hartha versendet zum ersten Mal seine Kunst zu der Ausstellung in Japan.

Vom Arztbesuch nach Japan

Alle vier Jahre findet in Uozu die Kunstausstellung „Art x Toyama statt.“ An der Westküste der japanischen Hauptinsel finden sich dann Kunstschaffende aus der ganzen Welt zusammen, um ihre Werke zu zeigen.

Dargeboten werden Werke der zeitgenössischen Kunst. Allerdings bleibt pandemiebedingt Gerhard Dörner in Deutschland. Deshalb werden sich am 30. April nur seine Werke bei der „9. Art X Toyama“ in Japan befinden.

Neben der Kunst von Dörner werden auch zwei Bilder des Künstlerehepaares Monika und Peter Ledig ihre Reise antreten. Ursprünglich war es auch Peter Ledig, dem es Dörner zu verdanken hat, an der Ausstellung teilzunehmen, wie Dörner erzählt.

Denn im Ärztehaus in Geringswalde würden Auftragswerke von Dörner hängen: „Die hat er gesehen und hat gesagt: Mensch, das ist doch was das mit nach Japan gehen könnte.“ Denn das Künstlerpaar Ledig war bereits im vergangenen Jahr in Japan vertreten.

Austausch

Zu wirklich viel Austausch wird es wohl nicht kommen, schätzt Dörner. Das liege zum Einen daran, dass er nicht vor Ort sein könne und zum Anderen, dass nur ein kleiner Teil der Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland komme.

Dennoch werde es wohl etwas Austausch geben, wenn auch nur in Form eines Kataloges, den Dörner noch zugeschickt bekomme. Er habe sich bereits die Werke der vergangenen Jahre angesehen und staune nicht schlecht.

Die beiden kleineren Bilder stammen aus Dörners Reihe „Garden Eden“ und gehen nach Japan. Quelle: Sandy Ronniger

Der Harthaer bezeichnet sich selbst nicht als Vertreter des Realismus. Seine Kunst würde die Dinge nicht so zeigen, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten und das ziehe sie sich so auch durch seine Werke.

Die Ausstellung in Japan sei zwar nicht seine einzige, dennoch sei sie besonders: „Das ist zwar nicht meine erste Ausstellung, aber in Japan war ich noch nicht. Da freue ich mich schon sehr drüber. Wie gesagt, ich habe die Kataloge aus den anderen Jahren gesehen und das ist für einen Künstler schon ein befriedigendes Gefühl zu wissen, dabei zu sein.“

Von Philip Fiedler