Chemnitz/Hartha

Seit sieben Monaten sitzt der Harthaer hinter Gitter. Das ist bald vorbei und der 39-Jährige wieder frei. Denn nach langem Hin und Her vor Gericht kommt der Lauben-Einbrecher aus Hartha nun mit Bewährung davon. Das hat er vor allem seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, zu verdanken, der sich mächtig für seinen Mandanten ins Zeug gelegt. So organisierte der Anwalt, dass der Angeklagte unter Betreuung gestellt wird. Einen entsprechenden Beschluss hat das Amtsgericht Dresden am 8. Mai erlassen. Auch einen Betreuer hat der Mann schon. Diesen lernte er am Montag im Gerichtssaal kennen. Dorthin hatte Rechtsanwalt Fischer den Betreuer bestellt. Während einer Verhandlungspause besprach sich dieser dann mit seinem Klienten im Haftkeller.

Ins Loch gefallen

Wohnungssuche und Hilfe beim Behördenkram – darum geht es bei dem 39-Jährigen hauptsächlich. Er wurde arbeitslos, soff, nahm Drogen und ging in den Gärten klauen – so lässt sich die kleinkriminelle Karriere des bisher nicht vorbestraften Angeklagten auf den Punkt bringen. Seine Wohnung hatte er auch verloren, als er in Untersuchungshaft kam. „Er ist in dieses Loch gefallen und dann stehlen gegangen, um die nächsten Tage was zu essen und zu trinken zu haben. Er ist nicht wie der Weihnachtsmann mit einem großen Sack losgerammelt“, sagt Rechtsanwalt Fischer dazu.

Bewährung für Geständnis

Keine Arbeit, keine Wohnung – normalerweise sind das ganz ungünstige Voraussetzungen für eine Bewährung. Schlechte Sozialprognose nennen Juristen das. Die Gefahr neuer Straftaten ist einfach zu groß. Mit dem, was Rechtsanwalt Fischer für seinen Mandanten angekurbelt hat, hat sich die Sozialprognose des 39-Jährigen etwas verbessert. Nun ist das Gericht davon abgerückt, den Harthaer für längere Zeit einsperren zu wollen. Daran war nach Informationen der DAZ eine frühere Verfahrensabsprache gescheitert. „Für den Fall einer geständigen Einlassung und einer positiven Sozialprognose wird dem Angeklagten eine Strafobergrenze von zwei Jahren in Aussicht gestellt, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann“, gab Richterin Jacqueline Neubert, die Vorsitzende des Schöffengerichtes, jetzt das Ergebnis der erneuten Absprache bekannt.

Urteil: Zwei Jahre mit Bewährung

Der Angeklagte gestand daraufhin einen Großteil der Tatvorwürfe. Dabei klamüserte das Gericht die einzelnen Taten mühselig auseinander. Schließlich fand die Polizei einen Berg an Diebesgut. Zwei Anklagepunkte ließ das Gericht auf Antrag der Staatsanwältin fallen. Die Strafe dafür hätte die Gesamtstrafe von zwei Jahren nicht wesentlich erhöht, zu der ihn das Schöffengericht verurteilte. Vier Jahre darf er sich nichts zuschulden kommen lassen, wenn er nicht wieder gesiebte Luft atmen will. Außerdem unterstellte das Gericht einem Bewährungshelfer. „Für uns steht fest, dass der Angeklagte eingestiegen ist. Ein Großteil der Sachen wurde beim Angeklagten gefunden, sodass ein Großteil wieder zurückgegeben werden konnte. Dadurch hielt sich der Schaden in Grenzen“, sagte Richterin Neubert, als sie das Urteil des Schöffengerichtsgerichts begründete. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel