Hartha, Leisnig, Waldheim: Neue Zeitrechnung seit 1. Advent

Hartha/Leisnig/Waldheim

Wenn alles liefe, wie es geschrieben steht, sind die Kirchen der neuen Schwesterkirchgemeinden Hartha, Leisnig-Tragnitz-Altenhof, Waldheim-Geringswalde und Zschoppach um Weihnachten voll mit Christvespern und Krippenspielen.

Publikation zum Neustart

Momentan scheint alles jedoch auf etwas anderes hinaus zu laufen: An Heiligabend wird ein youtube-Video freigeschaltet. Die frohe Botschaft flattert den Menschen, die sie möchten, dann online ins Haus. Gefilmt wurde dafür am Montag in der Kapelle der Burg Kriebstein. Das haben Michael Kreskowsky und Elias Bixl in ihre Hände genommen.

Auch wenn es traurig ist, dass ein Großteil der Advents- und Weihnachtsveranstaltungen laut Corona-Schutzverordnung ausfallen muss: Die Christen legten mit Beginn vom neuen Kirchenjahr, am ersten Adventssonntag, einen Neustart hin. Ihr neues Kirchenblatt ist erstmals ein gemeinsames. Es entsteht auf ganz neue Art, nämlich online. Aus jeder Gemeinde haben bestimmte Verantwortliche über eine Web-Seite Zugriff auf genau zugewiesene Seiten, die sie selbstständig mit Inhalt füllen.

So wie auch „Der Sonntag“

So arbeitet auch die Kirchenzeitung „Der Sonntag“. Von dort ließ sich Kreskowsky beraten und unterstützen. Er hat die Verantwortung für den redaktionellen Inhalt. „Das klappte mit allen Beteiligten sehr gut“, ist er begeistert über den guten Start. Das neue Kirchenblatt, welches den Titel „Gemeinsam unterwegs“ trägt, kommt modern und kompakt rüber.

„Erstmals gibt es einen Gesamtkalender für alle Kirchen“, freut sich Leisnigs Pfarrerin Katja Schulze. Da beim Predigttausch Pfarrer in Nachbargemeinden auf der Kanzel stehen, sei schon länger zu bemerken gewesen, dass Gottesdienstbesucher gerne sonntags in die Nachbarkirche gehen.

„Manche haben sich die Kirchenblätter vom Nachbarort besorgt. Mit dem neuen Kirchenblatt gibt es jetzt alles auf einen Blick.“ Zudem habe sich gezeigt, dass sich manche Themen in den Blättern wiederholen, zum Beispiel das Friedenslicht von Bethlehem. Aus den Gottesdiensten wird es in die Städte und Dörfer getragen.

Aktionen wie „Brot für die Welt“ oder „Weihnachten im Schuhkarton“ laufen ebenfalls in vielen Gemeinden. „Vielerlei andere Themen kann man überall anfassen und bündeln. Das ist ein gutes Zusammenwachsen.“

Liebgewonnenes beibehalten

Aus den Gemeinden wird Liebgewonnenes in die neue Zeit übernommen. So findet sich das traditionelle Adventsbasteln von Hartha im ersten gemeinsamen Kirchenblatt wieder. Es ist eine Bastelanleitung für einen Faltstern beigelegt. „Der hat es in sich“, sagt Schulze augenzwinkernd. Sie hatte das Glück, dass die Sekretärin der Kirchgemeinde sich schon an dieser Herausforderung versuchte.

Thematisch ist das neue Kirchenblatt gut gemischt. Jede Gemeinde bekommt die gleiche Anzahl von Seiten und kann diese mit aktuellen Nachrichten und anderen wissenswerten Dingen befüllen.

Von Steffi Robak