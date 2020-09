Hartha: Mal wieder Einbrüche in Lauben

Hartha

Unbekannte sind in Hartha in mehrere Gartenlauben eingestiegen. Die Einbrüche wurden am Montag bei der Polizei gemeldet. Betroffen waren zwei Eigentümer einer Gartensparte in Höhe des Siedlerwegs. Dort entwendeten die Diebe Lebensmittel im Wert von insgesamt etwa 70 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Im Bereich der Straße Hinter den Hecken hebelten unbekannte Täter die Tür einer Gartenlaube auf und entwendeten Getränke und Werkzeug. Der Stehlschaden wird auf rund 200 Euro, der Sachschaden auf etwa 300 Euro beziffert. Eine weitere Laube wurde versucht aufzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von DAZ