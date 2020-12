Der nächste Lockdown kommt. Damit Pflegebedürftige in Heimen weiterhin Besuch empfangen können, nutzen die Einrichtungen Corona-Tests.

Vor dem Seniorenpflegeheim Schönerstädt in Hartha werden in einem Container Besucher mit Schnelltests auf das Coroa-Virus untersucht. Wer kommen will, braucht einen Termin, um ein Chaos zu vermeiden. Quelle: Sven Bartsch