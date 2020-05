Hartha: Nächste Radweg-Abschnitte zwischen Waldheim und Geringswalde fertig

Hartha

Zwei weitere Teilabschnitte des Radweges Waldheim – Geringswalde gibt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) an diesem Mittwoch frei. Es handelt sich um den rund 1,4 Kilometer langen Teilabschnitt zwischen der S 200/Zur Fröhne und der Klosterallee in Geringswalde sowie den Abschnitt vom Hohlweg bis zur Südstraße (ehemaliger Bahnhof) in Geringswalde. Die Radverbindung erhielt eine Breite von 2,50 Meter plus beidseitige Bankette.

Erster Abschnitt war schon nutzbar

Bisher war schon die Strecke vom Diedenhainer Weg in Waldheim bis zur Fröndenberger Straße in Hartha für Radfahrer nutzbar. Zurzeit verläuft die Route anschließend auf einem privaten Wirtschaftsweg über den Hegweg bis zur Fröhne. Durch die Fröhne führt ein Forstweg.

Im Geringswalder Bauabschnitt zwischen Klosterallee und Hohlweg muss noch der Bau einer Brücke übers Klosterbachtal erfolgen. Dazu laufen gerade Baugrunduntersuchungen, deren Ergebnisse in den Bauwerksentwurf einfließen. Ziel ist, die Brücke nächstes Jahr zu errichten.

Von Olaf Büchel