Hartha

In der Harthaer Einkaufslandschaft tut sich was, jetzt sogar mitten in der Stadt. Wo bisher der Nahkauf die Menschen aus dem dortigen Stadtquartier mit Lebensmitteln und sonstigen Waren des täglichen Bedarfs versorgt, wird das ab jetzt unter anderem Logo geschehen. Der Laden firmiert dann unter „nah & frisch“.

Kassen schon umgestellt

Die Kassen sind seit Montag umgestellt. Der Lieferant für den Supermarkt hat zu Monatsbeginn gewechselt. Statt von Rewe kommen die Produkte jetzt von Bela. Das ist eine in Kiel ansässige Unternehmensgruppe mit einem Auslieferungslager in Wittenhagen bei Stralsund.

Nach und nach wechselt der Supermarkt in Hartha jetzt das Sortiment. Und die Unternehmensfarben wechseln zu Blau Weiß Rot. Statt der von Rewe gelieferten Produkte der Preieinstiegsmarke „Ja“ werde dann die Marke “Jeden Tag“ zu haben sein. Die Umstellung läuft auch in anderen Produktgruppen. Das Sortiment an sich bleibt erhalten, informiert Kerstin Purschke vom Bela-Außendienst.

Es geht weiter mit Petra Meißner

Es geht also weiter im Supermarkt von Petra Meißner und auch mit Petra Meißner als Inhaberin des Geschäftes. Die Harthaer aus der Umgebung können dort weiter einkaufen. Das ist auch wichtig für Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Mit dem aktuellen Einzelhandelskonzept für Hartha haben sich die Stadträte dazu bekannt, dass Edeka an die Dresdener Straße geht und an der Nordstraße kein Lebensmittel-Geschäft neu öffnet. Damit ergeben sich für den Nahversorger an der Straße des Friedens neue Entwicklungsmöglichkeiten.“

Ob sich das auch auf baulichem Sektor abzeichnen wird, ist noch offen. Vermieter der Immobilie ist die Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt. Das Unternehmen ist in dem Teil der Stadt auch ein großer Wohnungsvermieter.

Der sich an der Straße des Friedens gerade vollziehende Wechsel läuft im Hintergrund. „Kleine Holperer vom Beginn der Umstellung bitten wir zu entschuldigen. Da funktionierten anfangs mal die EC-Karten nicht. Das wird sich alles einspielen“, sagt Petra Meißner.

Die Marktinhaberin bleibt ihren Kunden in Hartha erhalten, ebenso die 18 Arbeitsplätze. Es wechselt nur der Lieferant ihrer Waren. Rewe, von wo aus Nahkauf bisher beliefert wurde, hat die Zusammenarbeit nach 30 Jahren gekündigt, mit extrem kurzer Frist von nur einem Monat – und damit hat Petra Meißner noch innerlich zu kämpfen.

Lieferant kündigt kurzfristig

Letztlich hatte der Handelsriese ihr in den vergangenen Jahren schon an Standorten in Leipzig und dann in Dresden den sprichwörtlichen Stuhl vor die Tür gestellt. „Da sie in die dortigen Märkte investiert hatte, belastete das die spätere Geschäftstätigkeit“, erklärt Ulrich Kammerer. Als Berater von der Management Consulting GmbH begleitet er das daraus resultierende Insolvenzverfahren.

An gleicher Stelle, unter dem neuen Segel mit frischem Wind und neuen Marken möchte Petra Meißner wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Der Markt in Hartha sei auch immer gut gelaufen. Neben der Marke „Jeden Tag“ für Waren des täglichen Bedarfs finden sich ab jetzt „Hofgut“ für Qualitätsprodukte namhafter Hersteller. Bio-Waren gibt es unter „Biogren“.

Petra Meißner: „Der Zuspruch der Harthaer ist insgesamt sehr positiv. das gibt uns viel Kraft.“ Das Konzept „nah & frisch“, ist das Nahversorgungskonzept der in Kiel ansässigen Handelsunternehmensgruppe Bartels-Langness (Bela). Zu der Gruppe gehören unter anderem 89 famila-Warenhäuser, 332 Markant-Supermärkte und auch „Das Futterhaus“ mit 300 Tiernahrungsfachgeschäften.

Von Steffi Robak