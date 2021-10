Hartha/Nauhain

Die Stadt Hartha hat im Ortsteil Nauhain an der Straße „Grüne Häuser“ die Straßenbeleuchtung erneuert und kann nun einiges an Stromkosten sparen. Drei Leuchten, die mit den Vorschaltgeräten zusammen jeweils 95 Watt in der Stunde verbrauchten, wurden dabei durch vier Leuchtpunkte mit LED-Technik ersetzt. Diese verbrauchen jeweils nur 17 Watt in der Stunde.

Kosten betragen 3000 Euro

Bereits im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der Straßensanierung „Grüne Häuser“ der Austausch der vorhandenen Straßenbeleuchtung vorbereitet, indem neue Masthülsen gesetzt und das Erdkabel verlegt wurde. Drei der neuen Straßenlaternen sind schon durch den Stadtelektriker installiert worden, die vierte soll in Kürze folgen.

Das Geld für die Umrüstung der Beleuchtung stammt aus dem „Fonds Energieeffizienz Kommunen“ der beiden Energiedienstleister enviaM und MITGAS. Kommunen können dafür einen Antrag auf finanzielle Förderung von Energiesparprojekten stellen. Im Landkreis Mittelsachsen bekamen in diesem Jahr 13 Kommunen entsprechende Gelder. Hartha erhielt den Zuschlag für 3000 Euro. Diese Summe reichte vollständig zum Tausch der Straßenbeleuchtung in Nauhain aus. Eigenmittel seien nicht notwendig gewesen, teilte Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer mit.

