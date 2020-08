Hartha: Neuer Geräteschuppen mit Hausmeisterwerkstatt

Hartha

Der nächste kleine Baufortschritt an der Harthaer Pestalozzi-Oberschule. Im Schulhaus wird weiterhin fleißig gewerkelt und auf dem Schulhof gebaggert wird – Thema Brandschutz und Sportplatz, die DAZ berichtete. Ein paar Meter weiter sind die Bauarbeiten hingegen bereits abgeschlossen. Für die Hausmeister gibt es nun einen neuen Geräteschuppen mit integrierter Werkstatt. Das war erforderlich, weil die alten Räumlichkeiten, die sich ursprünglich in einem Anbau sowie dem ehemaligen Hintergebäude der Pestalozzischule befanden, für einen anderen Zweck weichen mussten. An der alten Stelle wurde der Hort in das Schulgebäude integriert – neuer Platz musste geschaffen werden.

Platz für Geräte, Spielzeug und zum Arbeiten

Das neue Gebäude hat eine Fläche von 78 Quadratmetern und ist in eine Böschung eingelassen. Die Außenfassade ist mit Holz verkleidet. Im Inneren entstanden sowohl zwei Kaltlagerräume, um dort Gartengeräte, Maschinen und Spielzeug unterzustellen. Daneben kann in einer Werkstatt gearbeitet werden.

Die Bauarbeiten haben im April begonnen und waren schließlich Ende Juli bereits fertig. Insgesamt hat der Neubau von Schuppen und Werkstatt, einschließlich der Planung sowie der technischen Ausrüstung, 115.000 Euro gekostet. Finanziert wurde das Projekt mit Zuwendungen aus Mitteln des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (EPLR).

Von Max Hempel