Hartha

Die Sommerferien sind rum und eigentlich sollten auch die Bauarbeiten in zwei Klassenzimmern an der Pestalozzi-Oberschule abgeschlossen sein. Dieser Plan ging allerdings nicht auf, so dass noch kein Unterricht in den Räumen stattfinden kann.

„Die Kinder können noch nicht in die Klassenzimmer, das verschiebt sich“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) während der jüngsten Stadtratsitzung. Eigentlich sollten zwei weitere Klassenzimmer nach den Sommerferien fertig saniert sein. Doch es fehlen Teile, die für die Sanierung wichtig sind. So sind auch die Hände der Bauarbeiter gebunden. „Nicht alle Komponenten werden zeitig angeliefert“, erklärte Kunze.

Nächster Bauabschnitt: Dachgeschoss

Drei Klassenzimmer wurden bereits komplett saniert. Dort findet seit Ende der Osterferien der Unterricht wieder statt. Ungefähr zur gleichen Zeit vergab die Stadt Aufträge an Firmen für Tischlerarbeiten, brandschutztechnische Ertüchtigungen sowie die Sanierung der Außenwandverkleidung. Knapp drei Wochen später wurde zudem der Auftrag zum Bau des Fahrstuhls vergeben. Dieser fährt bis ins oberste Stockwerk und ist für Schüler mit Behinderung gedacht.

Der nächste Bauabschnitt im großen Umbau der Oberschule beinhalte das Dachgeschoss, wie Kunze verkündete. Dort sollen nach Fertigstellung in hellen Räumen Musik und Kunst unterrichtet werden.

Neue Küche für den Hort

Außerdem hat die Stadt eine Küche für den neuen Hort auf dem Schulhof der Pestalozzi-Oberschule erwerben können. In einer Eilentscheidung beschloss der Stadtrat den Kauf. „Das liegt an den Lieferfristen“, erklärte der Bürgermeister. Die Stadt griff schnell zu, damit zügig weiter gebaut werden kann. Die Kosten für die neue Küche belaufen sich auf 35.461 Euro.

Zurzeit können Schüler und Lehrer zwischen dem Nebengebäude der Schule und neuen Hort durchlaufen. Doch nach Abschluss der Sanierung soll hier eine Glaswand entstehen, die beide Gebäude verbinden wird. Das Nebengebäude wird dann Teil des Hortes sein.

Datum steht noch nicht fest

Die Fassade des Schulgebäudes und der Schulhof sind außerdem Teil des Projektes. Doch jeder Bauabschnitt werde neu geplant, heißt es aus dem Bauamt. So könne noch nichts konkretes gesagt werden. Ein Datum für Abschluss des Projektes steht auch noch nicht fest.

Von Nicole Grziwa