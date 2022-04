Hartha

Insgesamt fließen acht bis neun Millionen Euro in das Bauprojekt für modernen Einzelhandel an der Dresdener Straße von Hartha. Zum Auftakt überreichte am Mittwoch der Erste Beigeordnete des Landrates, Lothar Beyer, auf dem Baugelände symbolisch die Baugenehmigung.

Symbolische Übergabe der Baugenehmigung an der Baustelle Dresdener Straße vom Beigeordneten Lothar Beyer (2.v.rechts) an den Bauherren Karl-Heinz Herburg (gelbe Jacke). Quelle: Sven Bartsch

Untergrund aufbereiten

Momentan ist schon Baugerät in Bewegung auf dem 24 000 Quadratmeter großen Gelände. Der Untergrund wird aufbereitet für das, was darauf gebaut werden soll. „Allein das kostet uns schon einen siebenstelligen Betrag“, erläutert Projektentwickler Karl-Heinz Herburg vom Unternehmen Halsdorfer und Ingenieure.

Alles nur zusammengeschoben

Bevor sich Aldi, Kick und Edeka, verteilt auf zwei neu zu errichtende Gebäude, auf dem Gelände ansiedeln können, muss dieses aufwendig dafür aufbereitet werden. Beim Abbruch der alten Buntweberei beziehungsweise der VEB Textilwerke Hartha im Jahr 2013 sei im Grunde nur der Stahl herausgesucht worden.

Alles andere, von Ziegelstein bis Beton, wurde auf dem Gelände belassen. Allein 12 000 Kubikmeter umfassten die früheren Kellerräume, wo sich die Spinnerei befand. Darüber wurden die Stoffe gewebt. Mit dem Abbruchmaterial wurden diese Räume im Untergrund weitgehend verfüllt.

Schon jetzt wird das Gelände für das neue Einkaufszentrum mit schwerem Gerät beräumt. Quelle: Foto: Sven Bartsch

Spindeln und Hausmüll

Herburg schildert: „Bei zwei Bohrungen auf dem Gelände fanden wird Unmengen von Spindeln voller Garn. Außerdem steckt in dem Boden wohl tonnenweise Hausmüll.“ Das muss jetzt alles wieder raus. Das erledigt die Firma Estler.

Bald kommt die Brecheranlage

„Die Baustelle ist vor unserer Haustür“, sagt Hans-Jürgen Estler. Der Firmensitz befindet sich im früheren Bürogebäude der Textilwerke. „So konnte wir schon den Abriss 2013 direkt mitverfolgen. Wir wissen also, was drin liegt.“ Eine 90 Tonnen schwere Brecheranlage wird in Kürze auf dem Gelände aufgestellt. Diese soll das aus dem Boden entnommene Material in verschiedene Körnungen brechen. Es wird auf dem Areal wieder verbaut. Etwa drei Monate hat er für diese Arbeiten veranschlagt.

Eröffnung im April 2023

Unter anderem wird mit diesem Material das Gelände über dem Erdplanum aufgefüllt. Nicht nur das übernimmt die Firma Estler. Auch mit dem Bau der Entwässerung, der Trinkwasserversorgung, dem Leitungsbau für Strom und Telekommunikation ist das Harthaer Unternehmen beauftragt, zudem mit dem Parkplatzbau.

Noch in diesem Jahr, so schätzt Karl-Heinz Herburg, könne dann mit dem Bau der beiden Gebäude begonnen werden. Mit der Eröffnung rechnet er in etwa im April 2023.

„Passt gut hier her“

Lothar Beyer, Erster Beigeordneter des Landrates, ordnet das Projekt in der weiteren Umgebung als positiv ein: „Natürlich stellte sich auch die Frage, ob die Kundenströme an diesem Standort auch da sind. Ich sehe darin viele positive Aspekte. Es passt gut hier her.“

Von Steffi Robak