Hartha: Noch immer Kinder ohne Schulplatz

Hartha

In den Schulen haben die Planungen für das neue Schuljahr bereits begonnen. Bis Ende Februar konnten Eltern ihre Kinder an den weiterführenden Lehranstalten anmelden. Die Frist ist verstrichen, trotzdem stehen so manche Noch-Grundschülerinnen und Grundschüler ohne einen neuen Schulplatz da.

Stand jetzt, wird die Pestalozzi-Oberschule im Sommer 43 Kinder in den neuen fünften Klassen begrüßen dürfen. Das sind zehn weniger, als im vergangenen Jahr. Diese Schwankungen seien aber normal und nichts Ungewöhnliches an der Harthaer Oberschule. „Wir freuen uns. Das Ziel war es zwei Klassen voll zu bekommen, und dass haben wir geschafft“, sagt Schulleiterin Heike Brüssau. Die maximale Klassenstärke beziffert Heike Brüssau mit 28. Die ist jetzt nicht ausgereizt. Die Schulleiterin sieht das aber positiv: „Es ist ja auch schön, wenn die Klassen nicht ganz so groß sind. Außerdem ist so noch Platz, falls später noch Kinder von anderen Schulen zu uns wechseln wollen.“

Anmeldungen auf konstantem Niveau

Auch auf die Anmeldungen am Martin-Luther-Gymnasium hat die pandemische Lage keine Auswirkungen gehabt. Genau wie schon im letzten Jahr, haben sich 76 Schülerinnen und Schüler für das Harthaer Gymnasium entschieden. „Ich habe mich gefragt, wie die Zahlen aussehen werden. Auch, weil wir wegen Corona keinen Tag der offenen Tür veranstalten konnten. Es war spannend. Umso mehr freue ich mich jetzt aber über die Anmeldungen“, sagt Heike Geißler, Leiterin des Gymnasiums.

Schüler ohne neuen Schulplatz

Obwohl kein unerwarteter Rückgang bei den Anmeldungen zu verzeichnen ist, sind noch nicht alle Kinder mit Plätzen für das kommende Schuljahr versorgt. „Wir geben den Grundschulen immer Rückmeldung, wie viele Anmeldungen bei uns eingegangen sind und haben dabei erfahren, dass es noch immer Grundschüler gibt, die noch nicht bei einer weiterführenden Schule angemeldet sind. Da müssen die Grundschulen jetzt die entsprechenden Eltern kontaktieren“, sagt Heike Brüssau von der Pestalozzi-Oberschule. Die Anmeldungen müssten dann so schnell wie möglich erfolgen, denn die eigentliche Anmeldefrist ist bereits verstrichen.

Von Tim Niklas Herholz