Hartha: Nun doch Einkaufen auf altem Textilwerke-Gelände geplant

Hartha

In Hartha rückt nun doch wieder die Fläche der früheren Textilwerke in den Fokus als Standort für großflächigen Einzelhandel. Jedenfalls möchte die Stadtverwaltung das aktuelle Einzelhandelskonzept der Stadt in diese Richtung novellieren. Am Donnerstag, zur nächsten öffentlichen Stadtratssitzung, bekommen die Ratsmitglieder eine entsprechende Vorlage zum Beschluss vorgelegt.

Erst Schwerpunkt Innenstadt

Zuletzt hatte sich der Harthaer Stadtrat dazu entschlossen, dem innenstadtnahen Einzelhandel den Vorzug zu geben. Dazu wurde der Entwicklung des Schützenplatzes als Standort der Vorrang eingeräumt.

Im Zuge dieser neuen Überlegung stand sogar zur Debatte, den zweispurigen Ausbau der Gartenstraße ins Kalkül zu ziehen. Dies war als realistische Perspektive empfunden worden mit dem Ziel, den Einzelhandel möglichst stadtnah zu halten. Diese Strategie ändert sich jetzt wieder, um dem Areal der früheren Textilwerke wieder eine Entwicklungsmöglichkeit einzuräumen.

Strategiewechsel angesagt

Anstoß für den Strategiewechsel sei die nunmehr erteilte Baugenehmigung für Aldi und einen direkt angeschlossenen Drogeriemarkt an der Umgehungsstraße im benachbarten Leisnig, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Prämissen wie die Stärkung der Innenstadt würden angesichts dessen offenbar regionalplanerisch weniger ins Gewicht fallen. „Das ist nun jedenfalls ein Signal für Hartha, sich den Gegebenheiten anzupassen und sich neu aufzustellen“, so das Stadtoberhaupt.

Dies solle zumindest den Ratsmitgliedern in der Ratssitzung so vorgeschlagen werden, denn der Rat treffe letztlich die Entscheidung. Deshalb sei es derzeit auch verfrüht, über die Ansiedlung konkreter Einzelhandels-Unternehmen zu sprechen.

Zunächst werde dem Stadtrat vorgeschlagen, das Einzelhandelskonzept für die Stadt aktualisieren zu lassen. Am Donnerstag entscheiden die Harthaer Stadträte darüber, ob sie den entsprechenden Auftrag einer Firma für Unternehmens- und Kommunalberatung erteilen.

Schritt halten mit Entwicklung

Die jüngste Version Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes stammt vom Juli 2020. Da hatte noch die Stärkung der Innenstadt einen gewissen Schwerpunkt. Das Konzept soll nun seiner erneuten Fortschreibung unterzogen werden, damit die Stadt mit der Entwicklung des Einzelhandels im Allgemeinen Schritt hält.

Orientieren an den Nachbarn

Vor allem solle ein aktualisiertes Konzept dafür sorgen, dass Hartha in Sachen Einzelhandel nicht den interkommunalen Anschluss verliert, stattdessen mit den Nachbarstädten Leisnig und Waldheim gleichzieht.

Für die Fortschreibung des Konzeptes hat sich das in Hamburg ansässige Büro Lademann und Partner angeboten. Der bisherige aktuelle Konzeptbericht solle von dem Büro vollständig überarbeitet werden, mit dem Schwerpunkt Textilwerke-Gelände. So möchte es die Verwaltung den Stadträten am Donnerstag vorschlagen. Die öffentliche Stadtratssitzung beginnt 19 Uhr in der Hartharena.

Von Steffi Robak