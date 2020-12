Hartha: Opel und VW kollidieren auf B 175

Geringswalde/Hartha

Die Bundesstraße 175 war Montagnachmittag nach einem Unfall voll gesperrt. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr die B 175 von Geringswalde in Richtung Hartha. Auf Höhe der Einmündung Zur Fröhne (S 200) geriet der Opel gegen 16 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW (Fahrer: 55). Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20 000 Euro. Die Bundesstraße war zwischen Hartha bis Ortseingang Geringswalde voll gesperrt. Gegen 19 Uhr war die Unfallstelle beräumt und die Straße wieder frei befahrbar.

Von daz