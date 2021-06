Hartha: Parkendes Auto gerammt – Fleppen weg

Hartha

In der Richard-Wagner-Straße, die derzeit wegen einer Baustelle als Sackgasse ausgeschildert ist, fuhr am Sonntagabend, gegen 18.45 Uhr, der Fahrer eines Pkw VW rückwärts und stieß dabei gegen einen parkenden Pkw Opel. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Einem Arzt stellte sich der VW-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von DAZ