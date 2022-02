Hartha: Personelle Besetzung vom Wahlausschuss entschieden  

Hartha

Die personelle Zusammensetzung vom Wahlausschuss der Stadt Hartha ist beschlossen. Während ihrer jüngsten Zusammenkunft haben sich die Mitglieder vom Harthaer Stadtrat darauf geeinigt, wer die Fäden in den Händen halten soll, wenn das neue Stadtoberhaupt gewählt wird.

Den Vorsitz soll Barbara Müller übernehmen. Sie ist angestellt bei der Stadtverwaltung Hartha und arbeitet dort in der Kämmerei. Ihre Stellvertreterin im Wahlausschuss ist Silke Weise. Sie arbeitet ebenfalls für die Stadt, und zwar auf dem Bauhof. Als Beisitzer fungieren Simone Ilg, Heidrun Jahn sowie Nicole Salzbrenner. Als stellvertretende Beisitzer wurden bestimmt Andrea Zenker, Günter Roßberg sowie Daniel Masiak. Am 12. Juni dieses Jahres soll sowohl der Bürgermeister für die Stadt Hartha neu gewählt werden als auch der Landrat für den Landkreis Mittelsachsen. Sollte die Wahl nicht an diesem Tag entschieden werden, ist für den 3. Juli ein weiterer Wahlgang geplant.

Bei der personellen Besetzung des Gemeindewahlausschusses ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeit die im Gemeinderat der Kommune vertretenen Parteien und Wählervereinigungen angemessen vertreten beziehungsweise berücksichtigt sind. Alle Personen üben ihre Funktionen ehrenamtlich aus.

Von daz/sro