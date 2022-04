Hartha: Radfahrer baut mit 1,5 Promille Verkehrsunfall

Hartha

Im Einmündungsbereich Karl-Marx-Straße/Nordstraße kollidierte am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr, ein 24-jähriger Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Mazda (Fahrer: 57). Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden am Auto in Höhe von etwa2000 Euro, das Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt. Der 24-jährige Radfahrer stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,56 Promille. Für den ungarischen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfall im Kreisverkehr

Am Harthaer Kreuz fuhr am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr, ein 23-jähriger Fahrer eines Lkw Mercedes in den Kreisverkehr ein, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Skoda (Fahrerin: 38) kam, der Vorrang hatte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Von daz/obü