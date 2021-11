Hartha: Rathaus zu wegen steigender Corona-Zahlen

Hartha

Das Rathaus von Hartha ist ab dem heutigen Donnerstag bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Diese Entscheidung hat Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) für seine Stadt getroffen, wie er sagt.„Die Inzidenzzahlen sind mittlerweile weit über die 500 gestiegen und liegen damit weit höher als im vergangenen Jahr um diese Zeit “, so Kunze. „Da nehmen wir es in eigene Verantwortung, den Besucherverkehr in der Stadtverwaltung einzuschränken.“

Ins Amt wird vermittelt

Wenn Bürger etwas im Harthaer Rathaus zu erledigen haben, sollen sie sich zuvor telefonisch anmelden. Dann könne direkt ein Termin vereinbart werden. Möglich sei das unter der Telefonnummer 034328 / 520. Das ist die Zentrale. In das fürs jeweilige Anliegen zuständige Amt werde von dort aus vermittelt.

Schon einmal Rathaus zu

In vorangegangenen Episoden mit hohen Inzidenzwerten sei schon einmal die Entscheidung gefallen, die Verwaltung für den Besucherverkehr zu schließen. Es wurde ebenfalls mit dem Terminsystem gearbeitet. Kunze weiter: „Ich verlasse mich da auch ein Stück auf die Erfahrungen der Mitarbeiter mit dieser Verfahrensweise“, so Kunze.

Wartezeit wird gespart

Als Pluspunkt spreche für diese Lösung, dass angemeldete Besucher dann ihr Anliegen schon vorformuliert haben, der Rathausmitarbeiter oder die Mitarbeiterin zum einen sich schon vorbereitet haben können. Außerdem sei dann für beide Seiten gut planbar, wann jemand auf das Amt kommt. „Die Bürger wissen dann, dass sie dran kommen. Es spart Wartezeit.“

Von Steffi Robak