Hartha

Es war ein spannender Moment: Was ist wohl drin in dem Rohr, welches im Denkmal-Sockel vom Harthaer Reinhardtsthal gefunden wurde? Für die Sanierung und Umgestaltung der Parkanlage war das Denkmal abgebaut worden.

Geheimnis im Steinsockel

Es besteht aus zwei Teilen, einem Porphyrsockel und einem ebenfalls aus Porphyr geschlagenen Gedenkstein. Dieser kam erst im März 1951 in den Park. Das Reinhardtsthal selber ist älter. Das ergeben die Unterlagen, die Thorsten Kühnrich-Benthin mit auf den Harthaer Bauhof bringt.

Dort sind Sockel und Gedenkstein eingelagert. Dort soll auch die Metallhülse geöffnet werden, die als so genannte Zeitkapsel in dem Steinsockel ruhte. Kühnrich wohnt in Steina und arbeitet bei der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen.

Christian Martin vom Unternehmen Metallbau Martin mit der Metallhülse. Quelle: Sven Bartsch

Stein in der Denkmalliste

„Es ist für mich schon sehr spannend, was in der Kapsel zu finden ist“, sagt er. „Der Gedenkstein ist immerhin auf der Denkmalliste offiziell verzeichnet. Heute erfahren wir mehr über die Menschen, die den Stein damals setzten.“

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (links, parteilos) und Denkmalschützer Thorsten Kühnrich-Benthin mit den historischen Dokumenten. Quelle: Sven Bartsch

Park schon von 1933

Angelegt wurde der Park vom Reinhardtstahl in den Jahren 1926 bis 1933. Zuvor hatte sich dort der so genannte Grünberg’sche Garten befunden.

Unter anderem aus den finanziellen Überschüssen des Heimatfestes von 1929 wurde die Umgestaltung finanziert. So kamen unter anderem die fünf steinernen Musikanten rund um den Teich in den Park. Drei davon sind erhalten und sollen nach der abgeschlossenen Sanierung des Parks wieder ihre Plätze rund um den Teich einnehmen.

Eine Vielzahl von Schriftstücken wurde freigelegt. Quelle: Sven Bartsch

Gedenkstein 1951 gesetzt

Der große Gedenkstein ist den Verfolgten des Naziregimes aus der Region um Hartha gewidmet. In der DDR wurden Menschen zu diesem Personenkreis gezählt, die aus antifaschistischer Gesinnung gegen das im Dritten Reich herrschende Nazi-Regime aufbegehrten. Als verfolgt galten zudem alle, die aus rassischen, religiösen oder anderen Gründen benachteiligt wurden. Der Stein trägt die auf einer Seite die Aufschrift „Den Opfern des Faschismus zum Gedenken“.

So steckt die Zeitkapsel im Sockel unter dem Denkmal. Quelle: Sven Bartsch

Ein Brief vom Handwerker

In der Metallkapsel im Steinsockel fand sich neben Zeitungen – unter andrem einer Ausgabe der Leipziger Volkszeitung von 11. März 1951 – eine lange Namensliste.

In der Kapsel finden sich auch Zeitungen, wie diese LVZ vom März 1951. Quelle: Sven Bartsch

Handwerker wie ein gewisser Friedrich Meister, die an dem Denkmal beteiligt waren, kommen in handgeschriebenen Schriftstücken zu Wort. Familienfotos sind beigefügt.

Ein Foto von Friedrich Meister, mutmaßlich der Handwerker, der an dem Stein arbeitete. Quelle: Sven Bartsch

Auch hat der damalige Bürgermeister von Hartha, mit Familiennamen Auerbach, seine Worte zum Denkmal, auf Pergamentpapier gedruckt, beigefügt. Drin bringt er zum Ausdruck, wie wichtig es ihm und seinen Zeitgenossen sei, die Welt vor einem neuen Krieg zu beschützen.

Wunsch ging nicht in Erfüllung

Harthas heutiger Bürgermeister Ronald Kunze dazu: „ Die Dokumente sind von großem historischen Wert für die Stadt. Sie zeigen, mit welchen Gedanken die Menschen damals in die Zukunft schauten. Mich persönlich stimmen die Worte von meinem Amtsvorgänger sehr nachdenklich. Leider hat sich sein Wunsch von damals, dass die Welt vom Krieg bewahrt werden möge, leider nicht erfüllt. Wir sind heute sehr nah dran an den Herausforderungen der Menschen aus der damaligen Zeit.“

Was aus den Dokumenten wird

Was nun mit den historischen Dokumenten geschieht, müsse noch entschieden werden. Kunze möchte das den Stadträten von Hartha überlassen. Kühnrich-Benthin hat mehrere Varianten. So könnten die Originale wieder mit in die Kapsel verstaut und mit aktuellen Zeitdokumenten ergänzt werden. „Es wäre allerdings auch eine gängige Variante, die Originale zu archivieren und neues, aktuelles Material in die Kapsel zu packen.“

Auf jeden Fall sollte das Vorgefundene digitalisiert werden, damit in Zukunft damit gearbeitet werden kann. Die Informationen sind dann zugänglich, ohne dass das ursprüngliche Material dafür berührt und gefaltet wird und dadurch Schaden nimmt.“

Das Meiste aus der Kapsel war gut erhalten, denn das Metallrohr war gut verschlossen. Jetzt sollen Schriftsachverständige den Inhalt der Schriften entziffern.

Von Steffi Robak