Hartha Reinhardtsthal: Verrücktes Denkmal und weiße Bänke wie früher

Hartha

Wenn alles gut funktioniert, könnten schon im Juni die ersten Spaziergänger die frische Luft in den Freianlagen vom Harthaer Reinhardtsthal genießen. So wünscht es sich Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Vorausgesetzt, dass zum Beispiel keine Materialengpässe drohen oder andere Verzögerungen eintreten“, fügt er an. Das Vorhaben gedeiht.

Doch bis alles fertig ist, haben die Bauarbeiter noch eine Menge zu tun. So ist im Umfeld von dem kleinen Teich im Park noch einiges zu erledigen.

Am Donnerstag, im öffentlichen Teil der 19 Uhr beginnenden Stadtratssitzung, befassen sich die Stadträte erneut mit dem Reinhardtsthal. Dieses Mal geht es um den Auftrag an die Architekten, welche die denkmalgerechte Instandsetzung der Freianlagen fachlich begleiten. Den Räten wird vorgeschlagen, dass das Büro der Landschaftsarchitekten Jacob und Bilz aus Chemnitz diese Aufgabe übernimmt.

Bereits im ersten Bauabschnitt des Sanierungsprojektes war das Unternehmen für die Kommune tätig. Dieser steht nun kurz vor seinem Abschluss. Um möglichst nahtlos daran anzuschließen, wurde von dem Büro der Entwurf eines Architektenvertrages für Bauabschnitt zwei angefordert. Das Honorar würde sich auf rund 70 000 Euro belaufen.

Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt an der Freianlage werden aus dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Programmteil Aufwertung“ gefördert und sind außerdem im kommunalen Finanzhaushalt eingestellt. In den nächsten Arbeitsschritten geht es auch um das Denkmal, welches mitten im Park stand. Momentan ist es abgebaut und im Bauhof der Stadt eingelagert.

Es soll aufgearbeitet und wieder aufgestellt werden, dann an einer etwas anderen Stelle. Im zweiten Bauabschnitt soll nämlich außerdem ein Spielplatz entstehen, in der Parkmitte. Insgesamt wird der Park am Reinhardtsthal durch die Sanierungsmaßnahmen zu einem Park der Generationen. Jung und Alt sollen sich dort begegnen und miteinander Zeit verbringen können. Auch der Spielplatz soll mit seinen verschiedenen Bewegungs-Geräten auf diese spezielle Anforderung ausgerichtet sein.

Neue Bänke sind für die kleine Erholungs-Oase ebenfalls geplant. In Anklang an frühere Jahrzehnte sollen diese wieder in der Farbe Weiß gestrichen werden. Die Gehwege werden erneuert. Vorgesehen ist, sie wieder mit den ursprünglich dafür verwendeten Steinen einzufassen.

Von Steffi Robak