Hartha: Rennwochenende der Stock Car-Fahrer

Hartha

Kurvig und bucklig schlängelt sich die Stock Car-Piste rund 550 Meter über das Gelände am südlichen Stadtrand von Hartha. An manchen Stellen ist sie so schmal, das es wohl oder übel krachen muss, wenn am kommenden Wochenende wieder Trabi und Co. gleichzeitig über die Strecke rollen. Beim 17. Stock Car-Rennen des MSC Hartha ist das sogar das Ziel.

„Die Rennen sind dazu da, um auch mal die Sau rauszulassen.“, erklärt der Vereinsvorsitzende des MSC, Stephan Schäfer. Die Devise Schäfers: „Erlaubt ist alles, was nicht verboten ist.“ Da darf gedrängelt, geschubst oder auch mal mit Absicht aufgefahren werden. Schluss sei jedoch, wenn jemand in die Fahrertür eines anderen fährt. „Trotzdem sollen die Gegner ja nicht weiterfahren können, deswegen wird auch gern die Vorderachse anvisiert.“

Sicherheit geht vor

Die genutzten Autos sind meist schon vor den Rennen nicht mehr für den normalen Straßenverkehr zu gebrauchen und werden günstig aufgekauft. Trotzdem geht es nicht sofort auf die Strecken. Alles was splittern oder reißen kann, kommt raus, ein Schalensitz mit Vierpunktgurt dafür rein.

Sieht aus wie Schrott, fährt aber noch Rennen für den MSC: Ein alter Opel. Quelle: Gerhardt Schlechte

Insgesamt wird allerdings auf Sicherheit gesetzt. Das zahlte sich bisher auch aus: bis auf einen Buggy, der vor einigen Jahren über den Wall der Bahn hinaus geschoben wurde, sei zum Glück noch nichts bei den Harthaer Rennen passiert. „Durch die Leitplanken haben wir auch einen zusätzlichen Schutz. Ich persönlich habe noch auch noch nie eine sicherere Bahn gesehen als unsere,“ versichert Schäfer. Das die Autos nach einem Rennen nicht mehr aussehen wie neu, versteht sich von selbst. Auf den Schrott kommen sie aber nicht. „Unser MSC-Fahrer zum Beispiel, Sebastian Wenzel, fährt schon sechs Jahre mit seinem Auto diese Rennen.“ Wenzel ist auch Stephan Schäfers persönlicher Favorit. Nicht ohne Grund: In den vergangen Jahren stand der Harthaer eigentlich immer mit auf dem Treppchen.

Das Fahrerlager wächst mit jedem Jahr

Für das Rennwochenende nimmt sich Schäfer extra Urlaub, um genug für Zeit die Organisation zu haben. Die braucht er auch: „Wir erwarten circa 100 Fahrer. Viele davon kommen aus der Region. Wir haben allerdings auch einen, der aus Linz in Österreich anreist.“ Mit jedem Jahr werden es mehr. Zusammen mit den Schlachtenbummlern sind das schnell um die 400 Leute, die in Hartha zu Besuch sind. Wenn das Wetter passt, ist mit noch mehr Zuschauern zu rechnen.

„Wir hatten auch schon Schnee, Regen, Wind und Hagel. Aber wenn es so bleibt wie heute, dann ist es perfekt.“, hofft Schäfer. Ein bisschen Sonne und laue Temperaturen sollen dann auch viele Harthaer an die Bahn locken. Um das Event abzurunden hat der MSC natürlich auch ein Rahmenprogramm dabei. Den großen Abschluss macht am Sonntag jedoch nicht nur die Siegerehrung, sondern auch der Vernichtungslauf. „Da werden einige Autos dann wirklich kaputt gefahren. Das Rennen geht so lange, bis nur noch ein einziges Auto auf der Strecke ist, das fährt.“

Stephan Schäfer und der MSC Hartha sind dabei, alles für das Rennwochenende in Hartha vorzubereiten. Quelle: Gerhardt Schlechte

Von Vanessa Gregor