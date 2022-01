Hartha

Der Startschuss für die Sanierung des Sportplatzes an der Wiesenstraße in Hartha ist gefallen. Seit Montag laufen die vorbereitenden Bauarbeiten. Die Firma ATS Chemnitz Asphalt-, Tief- und Straßenbau GmbH, die den Auftrag für das Projekt erhielt, führt mit einem Bagger momentan sogenannte Suchschachtungen durch. Dazu werden am Rande des Rasenplatzes Löcher gegraben, um zu erkunden, wo welche Leitungen verlaufen. Hauptsächlich geht es dabei um Entwässerungsleitungen.

Alte Leitungen müssen lokalisiert werden

„Diese Vorarbeiten sind notwendig, da die Anlage schon relativ alt ist und es deshalb keine Bestandspläne über verlaufende Leitungen gibt“, erklärt Günter Roßberg, Leiter des Kultur- und Sportbetriebs Hartha. Die alten Leitungen zu lokalisieren sei wichtig, da diese im Rahmen der Sanierung in die neuen Leitungen eingebunden werden.

Belag für Tartanbahn kann im Mai aufgetragen werden

Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, beginnen die Tiefbauarbeiten – und die ATS Chemnitz rückt mit schwerem Gerät an, um die bisherige Laufbahn aufzureißen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, auch das Wetter spielt eine Rolle. „Wir haben aber ein gewisses Puffer, so dass wir flexibel sind“, betont Roßberg. Der Kunststoffbelag für die neue Tartanbahn kann sowieso erst ab Mai aufgebracht werden, da es hierfür durchgängig Temperaturen im Plusbereich braucht.

Zum neuen Schuljahr soll Sanierung fertig sein

Der Abschluss aller Baumaßnahmen – neben einer neuen Tartanbahn soll unter anderem auch ein Multifunktionsfeld entstehen, sowie bestehende Anlagen modernisiert werden – ist für Ende August geplant. Pünktlich zum neuen Schuljahr könnten die Schülerinnen und Schüler und die Leichtathleten des LSV 99 Hartha den sanierten Sportplatz dann wieder in Betrieb nehmen.

Von sec