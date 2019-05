Hartha

Sie haben die nötige Ausbildung, aber das Gerät fehlte: die Johanniter-Unfall-Hilfe Schnelleinsatzgruppe (SEG) Leisnig startete im März einen Aufruf. Sie wollten Spenden sammeln, um sich ein „Lifepak15“ kaufen zu können. Vier Spender haben sich gemeldet, darunter die Harthaer Firma Stemke GmbH Kunststoff & Form mit 2.500 Euro.

Die SEG Leisnig ist für den Katastrophenschutz zuständig. Wenn so etwas wie der Busunfall auf der A9 bei Leipzig geschieht, sind sie zur Stelle. Allerdings fehlte es in der Vergangenheit bei solchen Einsätzen an den nötigen Geräten. Das „Lifepak15“ sieht aus wie ein kleiner Koffer, mit dessen Hilfe schneller Leben gerettet werden könnten. Mit dem Gerät können im Notfall zügig Werte wie Blutdruck, Pulsfrequenz, die elektrische Aktivität des Herzens oder die Sauerstoffsättigung im Blut eines Patienten gemessen werden. Dadurch könnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte schneller handeln.

Einsatzkräfte immer in Hartha präsent

Normalerweise werden die Kosten für das Sortiment von Land und Bund sowie den Johannitern selbst getragen. „Wenn nicht gerade eine Katastrophe passiert und wir nicht gebraucht werden, will keiner etwas von uns wissen. So kommt es einem vor“, erzählte Regionalvorstand der Johanniter Dirk Roscher. Die Helfer der SEG Leisnig verfassten einen Brief, um für Abhilfe zu sorgen. Darin erzählten sie von ihrer Arbeit und von dem Gerät, das bei Einsätzen helfen würde. „Wir waren sofort begeistert. Wir versuchen soziale Projekte, die vor allem regional sind, zu unterstützen. Deshalb entschieden wir uns zu spenden“, erklärte die Personalleiterin von Stemke GmbH Katja Stemke während der Scheckübergabe. Außerdem seien die Einsatzkräfte immer in Hartha präsent.

„Wir dachten uns bei dem Aufruf, dass es sicher ein paar Monate dauern würde, bis wir eine Antwort bekommen. Aber dann ging das so schnell. Das hat uns sehr gefreut“, so Helfer Jerome Richter, der ehrenamtlich bei der SEG neben seinem Studium arbeitet. Dass sich so schnell jemand auf einen Spendenaufruf meldet, haben die Johanniter selten erlebt. Mit den 2.500 Euro kann sich der Katastrophenschutz nun einen gebrauchten „Lifepak15“ leisten. Noch ist es nicht da, aber bald wird das Gerät einsatzbereit sein.

Von Nicole Grziwa