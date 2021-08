Hartha

Am Rande von Hartha liegt das Autohaus von Jens Sachse. Von der Mittweidaer Straße aus deutet nichts darauf hin, dass nur ein paar Meter weiter flauschige Alpakas vom sächsischen Burgenland grasen, um die sich Jens Sachse mit seinem Sohn Tommy kümmert. Und das schon seit zwölf Jahren. Damals begannen sie mit einer trächtigen, drei Jahre alte Stute und einer Jungstute. Mittlerweile ist die Herde gewachsen und pendelt sich auf etwa 25 Tiere ein.

Alpakageburt meist kurz und komplikationslos

In diesem Jahr gab es im Mai den ersten Nachwuchs in der kleinen Herde. Aber auch vor ein paar Tagen erblickte ein Fohlen das Licht der Welt. Insgesamt sind es sechs Jungtiere. „So eine Alpakageburt ist meist schnell und unkompliziert“, erzählt Tommy Sachse. Nur eine Viertelstunde dauere der Vorgang. Meist bekommen die Mütter nur ein Jungtier, Zwillinge sind sehr selten. Im Jahr 2010 war das sogar der Fall. Obwohl die Sachses schon viele Jahre züchten - der Abschied falle ihnen immer wieder schwer, wenn sie ein Tier zu seinem neuen zu Hause bringen oder es vom Hof abgeholt wird.

Wegen Corona kaum Kontakt zu anderen Züchtern

Man kenne sich untereinander von den Tierschauen, andere informieren sich im Internet über Züchter. Bevor Jens Sachse ein Tier verkauft, besucht er die Interessenten. „Ich möchte sicher gehen, dass es den Alpakas dort gut geht, dass sie genug Auslauf haben und nicht alleine gehalten werden.“ Denn Alpakas sind keine Einzelgänger. „Es sollten mindestens zwei, drei Tiere zusammen leben, die jedoch insgesamt sehr pflegelicht sind“, sagt Tommy Sachse. Bisher hätten sie keine schlechten Erfahrungen gemacht und teilweise im Nachhinein noch Kontakt mit den Tierbesitzern.

Wegen Corona konnten im letzten und auch in diesem Jahr kaum Tierschauen stattfinden. In verschiedenen Kategorien, etwa nach Geschlecht und Fellfarbe werden die Alpakas bewertet. Die Richter beurteilen die korrekte Farbe - denn es gibt 27 Farbtypen - Struktur, aber auch den Körperbau. Schon einige Pokale, Schleifchen und Auszeichnungen stehen im Büro.

Die ruhigen Tiere aus den Anden Alpakas, oder auch Pako genannt, wurden schon vor mehr als 5000 Jahren von den Inkas in den Anden in Peru domestiziert. Während Lamas, die auch wie die Alpakas zu der Familie der Kamele gehören, eher als Lastentiere eingesetzt wurden, hielten die Inkas die Alpakas wegen des Fells und des Fleisches. Ein Mantel aus ihrem Fell galt bei den Inkas als Zeichen des Wohlstandes. Die erwachsenen Tiere können eine Schulterhöhe von bis zu einem Meter erreichen und zwischen 48 und 84 Kilogramm schwer werden. Dabei ernähren sich sich nur von Gras oder Heu, das von ihrem dreigeteiltem Magen verarbeitet wird. Da Alpakas sehr ruhig sind, werden sie hierzulande auch zur tiergestützten Therapie eingesetzt. Bei guter Haltung können die Tiere 20 bis 25 Jahre alt werden.

Alpakawolle sehr beliebt

Geschoren werden die Tiere ein Mal im Jahr. Im Mai kommt ein Scherer, der die kleineren Weibchen um etwa 3,5 Kilogramm und die Männchen um bis zu fünf Kilogramm Wolle erleichtert. In der Region haben die Sachses Kontakt zu einigen Strickerinnen. Die stellen aus der Wolle - die für Allergiker geeignet, weicher und weniger fetthaltig als die von Schafen ist - Mützen, Schals und Socken her. Im Autohaus gibt es eine Auswahl der eigenen Produkte, aber auch von anderen Anbietern. Darunter Seifen und Bettdecken, die im Winter wärmen und im Sommer kühlen. So wie das Fell die Tiere in den kühlen Nächten schützt und an heißen Tagen trotzdem angenehm temperiert.

Ab September wollen sie auch wieder kleine Wanderungen mit den Alpakas anbieten. Ans Aufhören denken die Sachses noch lange nicht. Wir wollen das noch viele Jahre weitermachen, sind sich Vater Jens und Sohn Tommy sicher.

https://asblalpakas.wixsite.com/asbl-alpakas

