Hartha

Die Tour führt abwechslungsreich durch die Stadt, vorbei an Feldern und in den Wald. Da es kaum größere Steigungen gibt, ist sie angenehm zu laufen. An den Stationen befinden sich Bänke und Tische zum Rasten. Der Untergrund wechselt zwischen Asphalt und Feldwegen. Und wer keine Lust auf spazieren hat, kann sich ebenso gut aufs Fahrrad schwingen.

An jeder Station befindet sich eine Infotafel mit Wissenswertem zum jeweiligen Standort und der Geschichte der Stadt Hartha. Selbst Einheimische können hier noch etwas erfahren.

Die Route der Tour ist zwar auf den Tafeln abgebildet. Wegweiser zwischen drin fehlen aber. Es schadet daher nicht, schon im Voraus einen Blick auf eine Karte zu werfen.

So verläuft die Route des Rundwanderwegs. Quelle: Simon Ecker

Station 1: Stadtpark

Los geht’s am Stadtpark: Das Gelände ist seit 1888 im Besitz der Stadt Hartha. Der Park selbst wurde bereits mehrmals umgestaltet. Auch aktuell sind Sanierungsarbeiten geplant. Barrierefreie Wege, neue Sitzgelegenheiten und Beleuchtung sollen kommen. Im Sommer lässt es sich hier unter schattigen Bäumen gut rasten oder spazieren. Angrenzend an den Stadtpark beginnt Harthas Industriegebiet.

Rundwanderweg Hartha Station 1 - Stadtpark Quelle: Simon Ecker

Station 2: ehemaliger Bahnhof

Blick in die Vergangenheit: Am 6. Dezember 1893 fuhr die erste Dampflok in den Harthaer Bahnhof ein. Mit dem Anschluss ans Eisenbahnnetz erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung, das Reisen wurde einfacher. 1997 wurde der Verkehr schließlich eingestellt. Auf der ehemaligen Bahntrasse entsteht nun ein Radweg.

Rundwanderweg Hartha Station 2 - ehem. Bahnhof Quelle: Simon Ecker

Station 3: Bismarckstein

Was hat Hartha mit dem Reichskanzler und Begründer des modernen Sozialstaats, Otto von Bismarck (1815-1898), zu tun? Eigentlich nichts. Und trotzdem steht seit Anfang 2020 ein Gedenkstein am Heegweg. Eigentlich sollte dieser schon anlässlich von Bismarcks 100-jährigem Geburtstag an diesem Standort errichtet werden. Zum Schmunzeln sind die Anekdoten rund um Bismarck auf der Infotafel.

Rundwanderweg Hartha Station 3 - Bismarckstein Quelle: Simon Ecker

Station 4: Fröhne

Die Fröhne war und ist ein beliebter Ausflugsort: Ab 1916 mit der Gaststätte „Waldhaus Fröhne“, später dann mit zahlreichen Wochenendgrundstücken. Sogar einen Flugplatz für Segelflieger gab es hier mal. Auch im 2. Weltkrieg spielte das Waldstück eine Rolle: Im April 1945 beschossen amerikanische Truppen Hartha von hier aus mit Artilleriegeschützen.

Rundwanderweg Hartha Station 4 - Fröhne Quelle: Simon Ecker

Station 5: Erzgebirgsblick

DAZ-Reporter Simon Ecker bei der Station „Erzgebirgsblick“. Quelle: Sven Bartsch

Woher die Station ihren Namen hat, ist nicht schwer zu erraten: Denn bei gutem Wetter hat man von hier eine tolle Fernsicht auf das östliche Erzgebirge. Der Fichtelberg – mit 1215 Metern der höchste Berg Sachsens – liegt gut 70 Kilometer Luftlinie entfernt. Tipp: Für die optimale Aussicht am besten ein Fernglas mitnehmen. Ganz in der Nähe dieses Standorts entspringt an zwei Stellen übrigens der Flemmingener Bach.

Rundwanderweg Hartha Station 5 - Erzgebirgsblick Quelle: Simon Ecker

Station 6: Harthaer Kreuz

Willkommen auf dem Gipfel: Mit 326 Metern ist das Harthaer Kreuz die höchste Erhebung der Umgebung. Schon vor hunderten Jahren befanden sich hier wichtige Handelswege wie etwa die Alte Salzstraße aus dem Raum Halle nach Böhmen.

Rundwanderweg Hartha Station 6 - Harthaer Kreuz Quelle: Simon Ecker

Von Simon Ecker