Hartha: Spediteur Kipping fährt Hilfstransport Richtung Ukraine

Hartha

In dem Punkt ist Spediteur Karl Kipping sicher: Den Spendenlaster an die ukrainische Grenze, den möchte er gern selber fahren. Und das sagt der Geschäftsführer des Harthaer Traditionsunternehmens Kurt Kippung nicht nur deshalb, weil er als Chef des Ladens immer noch gerne selber Fernverkehrsfahrten übernimmt. Es liegt ihm in diesem Fall auch besonders am Herzen: „Was da grad läuft mit diesem Krieg in der Ukraine, das ist doch nicht mehr normal.“

Karl Kipping: „Da muss man doch was machen“

Der dortige Krieg fühle sich sehr nahe an, sagt der 53-Jährige. „Und er findet ja auch tatsächlich mitten in Europa statt. Die Zivilbevölkerung leidet darunter. Wer kann, der sollte mit seinen eigenen Mitteln Unterstützung leisten. Da muss man doch etwas machen.“

Für Karl Kipping, der von Vater Kurt einst das vom Großvater gegründete Fuhrunternehmen übernommen hat, heißt das: Er stellt einen Laster zur Verfügung und will dann auch selber am Steuer sitzen, wenn es in Richtung Osten geht. In etwa zwei Wochen, so die Planung, ist es dann so weit. Und bis dahin soll sich der Laster auch noch ordentlich füllen – mit Hilfe aller Bürger, die ebenfalls helfen wollen.

Weitere Unternehmen mit im Boot

Zwölf Euro-Paletten stehen jedenfalls schon fertig befüllt im Lager der Spedition Kipping bereit. 33 weitere sollen unter dem Motto „Gemeinsam helfen für die Ukraine“ noch dazukommen. Die Hilfsaktion wurde von der Stadtverwaltung Hartha in Gang gesetzt, nachdem Karl Kipping gegenüber Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) signalisiert hatte, dass etwas unternommen werden solle. Neben Kipping sind weitere Unternehmen der Region mit im Boot, Firmen, für die Kipping auch fährt.

Palettenweise Saft und Sanitärartikel

Die Sachsenobst Dürrweitzschen AG sowie die konzernangehörige Kelterei in Neugreußnig geben kostenlos Saft und frische Äpfel mit. Einzelhandelsketten wie Norma und Edeka stellen haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Haferflocken zum Einkaufspreis zur Verfügung. Vom Sanitätshaus Borgmann und von der Gerson § Schmidt GmbH, welche die Harthaer Pflegeeinrichtung Care Palace betreibt, wurden Hygiene-, medizinische und Sanitärartikel wie unter anderem Windeln und Verbandszeug zur Verfügung gestellt.

Stadt setzt auf Spenden in Form von Geld

Noch müsse sich der Laster füllen, am besten mit weiteren gut bestückbaren Euro-Paletten. Hier setzt die Spenden-Aktion der Stadt Hartha an. Kunze sagt: „Wir setzen auf finanzielle Spenden, um gleich palettenweise einkaufen zu können. So lässt sich der Laster effizient füllen.“ Ein Spendenkonto ist bei der Stadt eröffnet. Dorthin haben Privatpersonen, aber auch Unternehmen schon Geld überwiesen.

In einem Lager an der Grenze umladen

5500 Euro kamen bisher zusammen. Das Harthaer Unternehmen Dr. Günther Schaltanlagen überwies 1000 Euro, die Kunath Fahrzeugbau GmbH ebenfalls 500 Euro. Vom Rotary-Club Döbeln-Mittelsachsen kommen 3000 Euro. Und es werde weiter gesammelt. Mit dem vollen Laster würde Karl Kipping in etwa 14 Tagen dann starten. An der Grenze zwischen Polen und der Ukraine werde ein Lager angesteuert, wo die Waren neu kommissioniert werden für den gezielten Weitertransport.

Wird der Harthaer Laster nicht voll, gehen die Waren über den Verein Communitas, der in Hainichen beim Unternehmen Naturbrennstoffe ein Spendenlager unterhält, in die Ukraine.

Spendenkonto: Stadtverwaltung Hartha; DE 39 8605 5462 0039 9400 01; Stichwort „Spende Ukraine“

Von Steffi Robak