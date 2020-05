Hartha: Spedition Kipping beginnt mit Bau für neues Hochlager

Hartha

Im Harthaer Gewerbegebiet haben die Bauarbeiten für eine große Lagerhalle begonnen. Bauherr ist dabei die Spedition Kipping, die in Hartha ihr Betriebsgelände an der Vaihinger Straße erweitern möchte. Fündig wurde das Unternehmen schon vor einiger Zeit schräg gegenüber auf einer Wiese vor dem aktuellen Firmensitz. Hier soll nun in den kommenden Monaten ein Hochlager mit zirka 8.500 Quadratmetern Fläche entstehen.

Im Januar war die Halle zum letzten Mal Thema im technischen Ausschuss der Stadt. Dieser stand dem Bauvorhaben positiv gegenüber, vom Landratsamt kam letztlich das Okay. Nun rollen seit einigen Tagen die Bagger auf dem Gelände und führen erste Erdarbeiten durch, wie Geschäftsführer Karl Kipping erklärt. „Aktuell wird Erde abgetragen und das Gelände eingeebnet, da es sich an einem Hang befindet.“

Baubeginn an der Vaihinger Straße: Die Spedition Kipping erweitert in Hartha ihr Betriebsgelände Quelle: Max Hempel

Bauzeit soll ein Jahr betragen

Wenn das Fundament steht, beginnt der Bau der Halle. Übrigens mit freundlicher Unterstützung durch ein anderes Harthaer Unternehmen: Metallbau Martin, die sich quasi in Rufweite vom Kipping’schen Firmensitz befinden, tragen bei der Konstruktion ihren Teil bei. „Die Firma Martin übernimmt den ganzen Stahlbau der Halle“, sagt Kipping. Vom Grundgerüst des Lagers bis zu den Wänden sei alles dabei. Fertig soll das Lager im Frühjahr 2021 sein, sagt Kipping. Ab diesem Zeitpunkt sollen dann über acht Verladerampen die Güter der Spedition verfrachtet und ausgefahren werden.

Neubau in Hartha bedeutet Ende für Standort Oschatz

„Für uns ist das ein großes Unterfangen“, betont Kipping dabei. Denn der Bau des neuen Lagers in Hartha hat auch Konsequenzen für den zweiten Standort des Unternehmens – nämlich in Oschatz. Dort unterhält die Kipping Lager-Handel-Logistik GmbH mehr als fünf Lagerhallen auf einer Fläche von ungefähr 20.000 Quadratmeter. „Mit der Fertigstellung werden wir komplett nach Hartha umziehen. Den Standort Oschatz möchten wir dann Aufgeben.“

