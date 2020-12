Hartha: Stadt mit Weitblick und mit neuem Netz-Portal

Hartha

Alle haben ihn, Hartha jetzt auch: einen eigenen Stadt-Slogan. Der ging als erstes gleich online raus, und zwar auf dem neuen Internet-Portal der Stadt. Seit Mittwoch ist es freigeschaltet.

Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) freut sich über beides, das neue Web-Portal und auch den neuen Slogan. Ab jetzt ist Hartha offiziell die Stadt mit Weitblick, und das aus vielen Blickwinkeln. „Der höchste Punkt in der Umgebung hier ist nun Hartha Kreuz. Von Hartha aus sieht man am weitesten: bis zum Collm und bis zum Erzgebirge.“

Nicht weit von Hartha Kreuz steht die Sternwarte, von wo aus man sogar noch viel weiter schauen kann. Das hat nicht so schnell eine andere Stadt zu bieten. Letztlich will und soll der Slogan jedoch etwas ganz anderes, Wichtigeres ausdrücken: „In Hartha sind Unternehmen angesiedelt, die in ihrer Branche mit alternativen beziehungsweise Fortschrittstechnologien Maßstäbe setzen, so bei der Spezialantriebstechnik, im Schaltanlagenbau oder in der Fahrzeugtechnik. Das darf sich dann auch in so einem Slogan für die Stadt niederschlagen. Es zeigt, dass die Harthaer mit Recht stolz sein können auf ihre Stadt.“

Letztlich habe bereits Peter Daniel als früherer Bürgermeister Weitblick bewiesen, indem er das Gymnasium nach Hartha holte. „Bildung, dass ist heute ein Kerngeschäft“, so Kunze.

Was in der Stadt mit Weitblick so läuft, darüber gibt nun das neue Web-Portal Auskunft. Nachdem der kommunale IT-Dienstleister KISA ankündigte, die vorherige Web-Seite zum Jahresende vom Netz zu nehmen, fiel im Harthaer Stadtrat die Entscheidung für einen neuen Anbieter, die NOLIS GmbH. Im Rathaus selbst hielten Carolin Hammer und Cathleen Franze beim Bau der Seite die Fäden in den Händen.

Nun überrascht Hartha mit einem rundum erneuerten und zeitgemäßen Internetauftritt. Von der Startseite mit großen Slider-Bildern gelangen Bürger und Bürgerinnen sowie Interessierte zu allen gesuchten Bereichen. Dazu gehören die Punkte „Verwaltung + Bürgerservice“, „Leben + Kultur“ ebenso wie eine Volltextsuche, direkte Verlinkungen über Schnellzugriffe hin zu Kontakt, Öffnungszeiten und Dienstleistungen sowie wichtige Meldungen als Anreißer. Inhaltlich soll die Seite in den nächsten Wochen weiter stark wachsen.

Das System unterstützt auch den direkten aktiven Austausch und das Teilen von Informationen, wie zum Beispiel Meldungen und Veranstaltungen. Technisch basiert das System auf Webtechnologie der NOLIS GmbH, deren Content-Management-System speziell auf kommunale Aufgabenstellungen ausgelegt ist und mit den sich wandelnden Bedingungen weiterentwickelt wird.

Die Kommune ist mit dem neu eingeführten System gleichzeitig für die künftig anstehenden Aufgaben im Bereich des Aufbaus von Online-Bürgerservice vorbereitet. Kunze: „Dieser Aufgabe stellen wir uns, um für Bürger künftig eine Erleichterung von Antragsverfahren und Kommunikation mit der Stadtverwaltung sowie mit sonstigen Behörden zu schaffen.“

Von Steffi Robak