Hartha: Stadt verkauft Stadtgut doch

Hartha

Jetzt also doch – der Stadtrat beschloss am vergangenen Donnerstag das ehemalige Stadtgut-Gelände zu verkaufen. Der Beschlussvorschlag sah zunächst vor, dass der Stadtrat den Verkauf ablehnt. Dieser Vorschlag sei aus Vorbesprechungen der Stadträte hervorgegangen, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Nach einer kurzen Diskussion dann die Überraschung. Die Stadträte stimmten geschlossen, mit lediglich einer Enthaltung dafür, den Beschlussvorschlag zu ändern und einem Verkauf zuzustimmen.

Diakonie sucht neuen Standort

Der gewillte Käufer ist die Diakonie Döbeln. Sie ist in Hartha bereits mit einer Sozialstation vertreten. Nun möchte Geschäftsführer Thomas Richter an der Leisniger Straße einen neuen Standort für Tagespflege errichten. „Ich bin sehr froh über die Entscheidung des Stadtrats“, sagt Thomas Richter. Seit Ewigkeiten wolle die Diakonie schon in Hartha bauen und sei bereits seit zwei Jahren auf der Suche nach einem Grundstück. „Jetzt werden endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Wenn so lange Zeit nichts passiert, dann verliert man schon Kraft und auch Glaubwürdigkeit.“ Der Vorstand der Diakonie habe sich daher selbst eine Frist für den Erwerb eines neuen Grundstücks gesetzt. „Hätten wir weiterhin keinen Standort gefunden, hätten wir unser Vorhaben aufgeben müssen“, sagt Geschäftsführer Richter.

Anzeige

Baubeginn 2021

Der Stadt Hartha wäre die Diakonie weiterhin treu geblieben. Die bestehende Sozialstation könne man nicht eben einpacken und an einem anderen Ort wieder aufbauen. „Weitergehende Aktivitäten hätten wir dann aber wo anders umgesetzt, wenn wir in Hartha kein neues Grundstück gefunden hätten“, sagt Thomas Richter.

Die Diakonie möchte jetzt so schnell wie möglich mit den Bauarbeiten beginnen. „Auf jeden Fall wollen wir im nächsten Jahr anfangen. Ich stehe in den Startlöchern und will Vollgas geben.“, sagt Geschäftsführer Thomas Richter.

Stadträte sind zufrieden

Auch die Stadträte zeigen sich mit ihrer Entscheidung zufrieden. „Es ist zu verhindern, dass die Diakonie Hartha verlässt und auch, dass durch die Bewirtschaftung einer Brachfläche Kosten auf den Bauhof zukommen, ist nicht unser Ansinnen“, sagt Udo Chmelarz (Freie Wähler). „Man kann mit dem Ergebnis nur zufrieden sein. Wir wollen die Diakonie in Hartha halten“, sagt auch Stadtrat Ronny Walter ( CDU). Zunächst habe man gegen den Verkauf stimmen wollen, da ein anderes Grundstück für die Diakonie im Gespräch gewesen sei. Es seien jedoch verschiedene Probleme aufgetreten und dieses Grundstück nicht geeignet gewesen. Deshalb die Kehrtwende, erklärt der CDU-Mann Walter.

Eine letzte Hürde

Dem Verkauf steht jetzt nur noch eine Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Weg. Diese ist wegen der Änderung der Beschlussvorlage notwendig. „Ich bin dafür verantwortlich, dass rechtmäßig mit Steuergeldern und dem Vermögen der Stadt umgegangen wird, deshalb wird der Verkauf noch rechtlich überprüft“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Auch er begrüße die Entscheidung des Stadtrats, sagt Bürgermeister Kunze. „Die Diakonie ist seit Jahrzehnten ein guter Partner der Stadt Hartha und ihre Leistungen sind nicht hoch genug einzuschätzen.“

Von Tim Niklas Herholz