Hartha: Stadtpark wird instand gesetzt, Tartanbahn soll kommen

Hartha

Am Donnerstagabend tagte der Harthaer Stadtrat. Wie auch schon in den vergangenen Monaten in der Hartharena. Die Stadträte stimmten unter anderem über die Instandsetzung des Stadtparks Am Reinhardtsthal ab.

Genauer über die Wiederherrichtung der Teichanlage. Der Teich sei verlandet und die Ränder undicht, sodass der Teich im Sommer das Wasser nicht mehr halten würde, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Nun solle der Boden und Teichsedimente gelöst und entsorgt werden. Zudem soll dich Teichböschung neu modelliert, die Gewässersohle verdichtet und eine Steinschüttung eingebaut werden. Der Teich hat ein ein Fassungsvermögen von 200 bis 300 Kubikmetern Wasser und würde in enger Absprache mit dem Umweltamt trocken gelegt. Mitarbeiter des Bauhofs hätten Fische und Getier bereits artgerecht umgesetzt, berichtete Bürgermeister Kunze den Stadträten. Noch das ganze Jahr würde der Teich trocken liegen. Je nach Baufortschritt könne er dann im kommenden Jahr wieder geflutet werden.

Auftrag für Teicharbeiten vergeben

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt elf Firmen hätten die Vergabeunterlagen angefordert. Bis zum 11. Januar gingen sechs Angebote bei der Harthaer Stadtverwaltung ein, berichtete Bürgermeister Kunze in der Stadtratssitzung. Die Landschaftsarchitekten Jacob + Bilz aus Chemnitz wurden mit der Prüfung der Angebote beauftragt. Das Angebot der Firma TKRS Mittelsachsen aus Waldheim stellte sich dabei als das wirtschaftlichste heraus. Die Kosten für die Teicharbeiten belaufen sich auf etwas mehr als 35000 Euro. Insgesamt sollen für die Instandsetzung des Stadtparks Am Reinhardtsthal 250.000 Euro aufgewendet werden. Die Kosten für die Neugestaltung der Parkanlage können aber zu 75 Prozent durch Fördermittel gedeckt werden, sagt Ronald Kunze. Der Stadtrat stimmte der Auftragsvergabe einstimmig zu.

Letzte Chance für Tartanbahn

Auch über die Finanzierung einer neuen Tartanbahn für den Sportplatz an der Wiesenstraße stimmten die Stadträte am Donnerstagabend ab. Schon seit vielen Jahren wird der Bau einer neuen Laufbahn diskutiert, dazu gekommen ist es bis dato aber nicht. Nun sei die letzte Chance das vorhaben umzusetzen, sagt Stadtrat Christian Zimmermann (CDU). Er könne Zimmermanns Aussage nachvollziehen, sagte Ronald Kunze. Innerhalb der letzten fünf Jahre seien die Kosten für eine neue Tartanbahn um 200.000 Euro gestiegen. Die Stadträte stimmten einem kommunalen Zuschuss über gut 300.000 Euro zu. Die Gesamtkosten beliefen sich laut Harthas Bürgermeister auf eine Million Euro. Die Differenz soll aus mit Fördermitteln des Freistaats gestemmt werden. „Es gibt eine Zweidrittel-Förderung, die auch Grundlage für die Berechnung des kommunalen Zuschusses war“, sagt Bürgermeister Kunze. Auch ein Förderprogramm, dass 90 Prozent der Kosten decken würde, gebe es. Die Gelder aus diesem Programm seien jedoch auf sechs Millionen Euro begrenzt und man würde bei der Bewerbung mit Olympiastützpunkten im Bundesland konkurrieren.

Von Tim Niklas Herholz