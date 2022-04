Hartha

Zur jüngsten Ratssitzung in Hartha blieb die Ratsmitglieder in bescheidener Runde unter sich – mit sechs von 16 Leuten. Der öffentliche Teil, in welchem eigentlich die wichtigen Beschlüsse fallen, ist quasi geplatzt.

Seit Monaten fehlen die gleichen

Der Rat ist nicht beschlussfähig, wenn zu viele Ratsmitglieder fehlen. Mindestens neun Räte wären nötig gewesen. Nur sechs waren da. Dieses Mal reagierten anwesende Räte ungehalten, zumal es den Anschein habe, in den vergangenen Monaten würden häufig die gleichen fehlen.

Konsequenzen ziehen

Das zeuge von wenig Verantwortung für das Amt, in das man sich habe wählen lassen. Das sagt Christian Zimmermann, Vorsitzender der achtköpfigen CDU-Fraktion. „Die Ratssitzungstermine sind über das Jahr hinweg bekannt. Wer seine ehrenamtliche Arbeit für die Stadt über lange Zeit nicht mit seinem sonstigen Leben vereinbaren kann, sollte die Konsequenzen ziehen.“ Dann könne die betroffene Fraktion Nachrücker berufen – Leute, die auch gewählt wurden, jedoch gemäß Sitzverteilung nicht in den Rat gelangten.

Arbeit für den Rat ernst nehmen

Zimmermann verschweigt nicht, dass auch in seiner Fraktion jemand oft den Sitzungen fern bleibt. Neben einem Ratsmitglied der Linkspartei, Erik Köhler, hat der Harthaer Rat noch die Fraktion der Freien Wähler mit sieben Sitzen. Dort fehlen über einen längeren Zeitraum mehrere Personen.

Fraktionsvorsitzender Sören Lungwitz: „Es ist ärgerlich, dass wir so wenig Leute waren am Donnerstag. Ich sehe des dennoch nicht so dramatisch, wie es dargestellt wurde, zumal Entschuldigungen vorlagen. Wir waren zum ersten Mal nicht beschlussfähig. An die Betreffenden kann ich nur appellieren, dass die Aufgabe im Rat ernst genommen wird.“

Keine Nachrücker für Freie Wähler

Mit dem Nachrücken von Kandidaten hätten es die Freien Wähler schwer. Schon jetzt haben sie einen für ihre Fraktion zur Verfügung stehenden Platz nicht besetzt. Am Donnerstag gab es nur einen unaufschiebbaren Tagesordnungspunkt. Den nächsten Auftrag für die Architektenarbeiten am Reinhardtsthal vergibt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) selbst, per Eilentscheidung.

Von Steffi Robak