Die Harthaerinnen und Harthaer können sich den 12. Juni 2022 im Kalender anstreichen. An diesem Sonntag dürfen sie parallel zur Landratswahl in Mittelsachsen nämlich auch den Bürgermeister für ihre Stadt wählen. Diesen Termin beschlossen Harthas Stadträte am Donnerstag auf ihrer Sitzung. Falls bei der Wahl des Stadtoberhaupts ein zweiter Wahlgang notwendig wird, findet dieser am 3. Juli 2022 statt.

Kosten für gemietete Kehrmaschine werden gedrittelt

Auch die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine wurde durchgewunken. Vorbehaltlich der Zustimmung aus Leisnig und Waldheim soll das Gerät, das von den drei Städten gemeinsam finanziert und genutzt wird, noch dieses Jahr bestellt werden, damit es im Frühjahr da ist.

Diese Kärcher Kehrmaschine will die Stadtverwaltung anschaffen. Quelle: Sven Bartsch, Montage

Die Kehrmaschine wird über einen Zeitraum von 5 Jahren geleast – was so viel wie gemietet bedeutet. Die dafür anfallenden Gesamtkosten in Höhe von rund 143.000 Euro werden gedrittelt. Der Anteil der Stadt Hartha beträgt somit knapp 48.000 Euro.

Feuerwehr-Fahrzeug: Bietergespräche laufen

Die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (kurz: HLF) 20 für die Feuerwehr Hartha zieht sich derweil noch. Grund sind Verzögerungen beim Vergabeverfahren. Momentan werden mit verschiedenen Herstellern Bietergespräche geführt. Über die Auftragsvergabe soll dann bei der nächsten Stadtratssitzung im Februar abgestimmt werden.

