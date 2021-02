Hartha: Stadtrat tritt aus Fraktion der Freien Wähler aus

Hartha

In der vergangenen Woche tagte Harthas Stadtrat. Das Ende der öffentlichen Sitzung nutzte Stadtrat Udo Chmelarz für ein Ankündigung. Aus persönlichen Gründen sei er nicht mehr Teil der Fraktion der Freien Wähler. Sein Mandat als Stadtrat würde er jedoch weiterhin ausüben, sagte Udo Chmelarz am Donnerstagabend.

Interessen gehen auseinander

Er sitzt seit 2019 für die Freien Wähler im Harthaer Stadtrat, habe sich und seine wirtschaftliche Expertise gerne in die Lokalpolitik einbringen wollen. „Im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die Interessen innerhalb der Fraktion zu weit auseinander gehen und es trotz großen Aufwands keine beschlussfähige Mehrheit gibt“, sagt Udo Chmelarz. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, seine Meinung als Fraktionsloser zu vertreten. Ihm gehe es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um die sachpolitischen Aspekte. Der künftigen Arbeit im Stadtrat gegenüber sei er vollkommen entspannt und offen. „Ich werde nicht proaktiv auf die Freien Wähler zugehen, aber bei Anfragen werde ich natürlich gerne in der Sache mit der Fraktion diskutieren und mich einbringen“, sagt Udo Chmelarz. Und auch seinen kritischen Geist wolle er in den Sitzungen beibehalten, so der nun Fraktionslose.

Fraktionsvorsitzender will nicht dramatisieren

„Herr Chmelarz hat uns sein Vorhaben vorher angekündigt. Deshalb war ich davon nicht überrascht“, sagt Sören Lungwitz, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Es habe innerhalb der Fraktion Meinungsverschiedenheiten gegeben, das sei aber keine große Sache gewesen und er wolle die Situation nicht dramatisieren, sagt der Fraktionsvorsitzende. Die Fraktion sei mit Chmelarz so verblieben, dass man auch in Zukunft weiter miteinander reden und kooperieren werde. „In einer Kleinstadt wie Hartha geht es nicht um Partei, -sondern Sachpolitik und in der Sache werden wir mit Udo Chmelarz gemeinsam weiterarbeiten“, sagt Sören Lungwitz.

Kein negativer Einfluss

Überrascht zeigte sich jedoch der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Zimmermann. Er habe keine Spannungen innerhalb der Freien Wähler wahrnehmen können. „Herr Chmelarz hat sich auch mal kritisch geäußert, aber das ist ja normal“, sagt der CDU-Mann. Wie Sören Lungwitz betont auch Zimmermann, dass es im Stadtrat nicht um Parteipolitik gehe. Die Entscheidung Udo Chmelarz’ würde keinen negativen Einfluss auf die gute Zusammenarbeit der beiden Fraktionen im Stadtrat haben, sagt Christian Zimmermann.

Ein legitimes Mittel

Auch für ihn sei Chmelarz’ Austritt aus der Fraktion der Freien Wähler nicht absehbar gewesen, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Meinungen entwickeln sich weiter und manchmal muss man dann neue Wege gehen. Ein Fraktionsaustritt ist in einer Demokratie ein legitimes Mittel und jedem steht die Entscheidung dazu frei“, sagt Ronald Kunze.

