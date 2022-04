Hartha

Ein Meer aus Licht, Farben und Klängen begeisterte am Sonnabend die Gäste der HarthArena. Die Tanzshow „Das Flüstern der Schlage“ aus der Feder von Franziska Franz und Melanie Ehrlich, begeisterte in der voll besetzten Halle sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder, die trotz später Stunde mit in der Halle waren.

Fast dreistündige Aufführung: Tanzshow „Arabica“ in der Hartharena. Quelle: bartsch

Feen und Elfen bestimmen das Geschehen

Drei Stunden, inklusive einer Veranstaltungs-Pause, konnten die Zuschauer zusammen mit den Darstellerinnen in einer Welt unterwegs sein, in der Feen und Elfen das Geschehen bestimmen. Die fiktive Handlung verband dabei die etwa 20 verschiedenen Tanzdarbietungen.

Feen und Elfen bestimmen das Geschehen. Quelle: bartsch

Hochprofessionelle Choreografien

Das Publikum feierte regelrecht die Aufführung. Diese bestach mit hochprofessioneller Qualität der Choreografien und Bilder. Dabei wurden nicht allein die klassischen Requisiten wie Stoffe, Tücher, Schleier oder Fächer mit beeindruckender Virtuosität in Szene gesetzt.

Hochprofessionelle Qualität von Choreografien und Bildern. Quelle: bartsch

Beeindruckender Bühnenhintergrund

Das per Video in den Bühnenhintergrund projizierte Bühnenbild tat sein Übriges, um die tänzerische Leistung der Akteurinnen wirkungsvoll zu unterstreichen.

Bühnenhintergrund als Video-Projektion. Quelle: bartsch

Überraschende Effekte

Die auf orientalischem Bauchtanz beruhende Choreografie, in Kombination mit opulenten Kostümen bot mannigfaltige überraschende Effekte.

Überraschende Effekte mit Requisiten und Licht. Quelle: bartsch

Weiter Aufführung im Stadttheater Glauchau

Bei einer Aufführung soll es nicht bleiben. Die Akteurinnen um Franziska Franz und Melanie Ehrlich sind im Mai erneut zu erleben. Eine weitere Aufführung der Tanzshow „Arabica - Das Flüstern der Schlange“ ist für den Sonnabend, 14. Mai, im Stadttheater von Glauchau zu erleben.

Von sro/ME