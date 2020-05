Hartha

Harthas Grundschulen haben einen Termin für die Schulanmeldung festgelegt. „Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 geboren wurden“, müssen im September von ihren Erziehungsberechtigten entweder an der Pestalozzi-Grundschule in Hartha (Jahrgangsunterricht) oder der Grundschule in Gersdorf (jahrgangsübergreifender Unterricht) angemeldet werden.

Bei der Anmeldung müssen die Eltern einige Dokumente mitbringen. Vorzuzeigen sind die Geburtsurkunde des Kindes sowie ein Nachweis, wer Erziehungsberechtigte/r des Kindes ist, und ein Nachweis über die Masernschutzimpfung in schriftlicher Form. Die Termine an den Schulen finden in der zweiten Septemberwoche statt. Können Eltern in diesem Zeitraum nicht erscheinen, ist nach telefonischer Absprache, auch ein anderer Tag möglich.

Pestalozzi-Grundschule Hartha : In der Woche von Montag, 14. September, bis Freitag, 18. September. Am Freitag, 11. September, ist außerdem ein Schnuppertag von 16 bis 18 Uhr geplant.

: In der Woche von Montag, 14. September, bis Freitag, 18. September. Am Freitag, 11. September, ist außerdem ein Schnuppertag von 16 bis 18 Uhr geplant. Grundschule Gersdorf : Dienstag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr.

