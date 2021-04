Hartha/Saalbach

Melanie Seidel machte am Wochenende eine traurige Entdeckung. Zunächst schien alles normal. Sie war am Sonntag im Harthaer Ortsteil Saalbach mit ihren Kindern spazieren. Sie schauten sich die Tiere auf dem landwirtschaftlichen Hof an. Auch im kleinen Teich direkt an der Straße gibt es immer etwas zu sehen: sie beobachten die Fische, die dort umher schwimmen und die Frösche, die vor kurzem gelaicht haben. „Ich war schockiert, als wir am Rande des Teichs einen toten Hundewelpen gefunden haben. Wer macht denn so etwas herzloses?“, fragt sich die Mutter.

Schon am Samstag hatten die Eltern von Melanie Seidel einen leblosen Welpen im Teich gefunden. Klar ist aber nicht, ob die Hunde bereits tot waren und in den Teich geworfen wurden oder ob sie jemand im Ort ausgesetzt hat und diese in Teich gefallen und ertrunken sind. Auch Nadine Messirek, eine junge Nachbarin im Ort, ist entsetzt. Vermutlich handele es sich bei den circa zehn bis zwölf Wochen alten Jungtieren um Dackel oder einen Dackelmix. Seidel und Messirek sind sich jedoch sicher: aus Saalbach kann es keiner gewesen sein. „Nur ein Saalbacher hat einen Hund, einen kastrierten Rüden.“

Es sei in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, dass herrenlose Katzen in Saalbach aufgetaucht sind. Zuletzt im Februar. Diese ist an das Tierheim in Leisnig übergeben worden und mittlerweile sogar vermittelt. Einmal wurde eine Schildkröte im Teich gefunden, die vermutlich ausgesetzt wurde. „Es ist krass was hier im Ort passiert“, sagt Melanie Seidel.

Die Pressestelle der Polizeistation Chemnitz rät, in solchen Fällen die Polizei oder Feuerwehr zu rufen. Es könne dann wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt werden. Den Tätern droht ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Wenn das Tier noch lebt, sollte man sich an einen Tierarzt oder an ein Tierheim wenden.

Von Kathleen Retzar